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6 березня • оновлено в 22:51
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Яценюк закликав Шмигаль не купувати електроенергію у Росії

2.1т
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Екс-прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк попередив новопризначеного главу уряду Дениса Шмигаля про пастку з боку Росії і дав кілька порад.

В ефірі "Свободи слова" з Савіком Шустером Яценюк закликав Шмигаля припинити поставки російської і білоруської електроенергії в Україні. Мовляв, це частина плану Росії зі знищення української енергетики.

"Зупиніть нарешті-то поставки російської та білоруської енергетики в Україні. Це частина російського плану. Вони спеціально поставляють енергію за демпінговими цінами на територію України. Хтось каже, що це боротьба проти теплоенергетики. Ні. Завдання Росії - знищити українську енергетику і, в першу чергу, український "Енергоатом". Зупиніть це і не йдіть ні на які поступки з РФ, в тому числі і щодо газу! Ми ледве позбулися російської газової петлі. Знайте: як тільки Росія щось пропонує, це треба 150 раз перевірити на 151 ви побачите то вони хочуть нас обдурити ", - висловився Яценюк.

Арсеній Яценюк

Арсеній Яценюк

Скріншот з відео

Крім того, він закликав Шмигаль не скорочувати витрати на армію і сили національної безпеки під час перерозподілу бюджету України. На це новий прем'єр відповів, що "і думок таких не було".

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про припинення поставок електрики з Росії в Україну.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Арсеній Яценюк Савік Шустер
Місце
Україна
Теги
газ Росія - країна-агресор
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