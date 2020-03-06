Екс-прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк попередив новопризначеного главу уряду Дениса Шмигаля про пастку з боку Росії і дав кілька порад.

В ефірі "Свободи слова" з Савіком Шустером Яценюк закликав Шмигаля припинити поставки російської і білоруської електроенергії в Україні. Мовляв, це частина плану Росії зі знищення української енергетики.

"Зупиніть нарешті-то поставки російської та білоруської енергетики в Україні. Це частина російського плану. Вони спеціально поставляють енергію за демпінговими цінами на територію України. Хтось каже, що це боротьба проти теплоенергетики. Ні. Завдання Росії - знищити українську енергетику і, в першу чергу, український "Енергоатом". Зупиніть це і не йдіть ні на які поступки з РФ, в тому числі і щодо газу! Ми ледве позбулися російської газової петлі. Знайте: як тільки Росія щось пропонує, це треба 150 раз перевірити на 151 ви побачите то вони хочуть нас обдурити ", - висловився Яценюк.

Арсеній Яценюк Скріншот з відео

Крім того, він закликав Шмигаль не скорочувати витрати на армію і сили національної безпеки під час перерозподілу бюджету України. На це новий прем'єр відповів, що "і думок таких не було".

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про припинення поставок електрики з Росії в Україну.

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