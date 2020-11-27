Яценюк висловив недовіру українській владі: повинні бути яйця, хоч не страусині, то перепелині покажіть

Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що не довіряє українській владі, оскільки не розуміє, чого і як вона хоче досягти.

Свою думку політик висловив в прямому ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Програма транслювалася на YouTube-каналі Shuster online 27 листопада (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Можливо, я недалекий. Просто не усвідомлюю, що у них (влади – Ред.) є геніальний план. Але у мене таке враження, що таких недалеких, як я, вже відсотків 80. Або вони самі не знають, що робити", – сказав Яценюк.

За його словами, влада повинна зрозуміти, що її дії повинні бути прогнозованими.

"Потрібно комунікувати з людьми. Скажіть, будь ласка, що ви хочете досягти. Сказати, що ми хочемо, щоб все було добре – звучить красиво, тільки поясніть, що таке добре", – уточнив експрем'єр.

Також він, користуючись ефіром програми, звернувся до представників влади від імені всіх виборців.

"Я звертаюся до тих людей, які представляють сьогоднішню українську владу. Скажіть, будь ласка, що і як ви збираєтеся робити в нашій країні. У вас влада повинна мати, вибачте, яйця. Якщо у вас немає страусиних яєць, то хоч перепелині ви можете показати?", – запитав Яценюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що економіка України в другому кварталі 2020 впаде до рекордного мінімуму – 10%. На це може вплинути не тільки світова криза через пандемію, а й дії уряду.