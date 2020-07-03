Яценюк про відставку глави НБУ: якого біса, інституція обезголовлена

Політика 23:08, 3.07.2020 Оновлено: 23:16, 3.07.2020

Колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк вважає неправильним звільнення глави Національного банку Якова Смолія.

Як заявив він в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", Верховній Раді потрібно було відразу призначити нового главу НБУ.

"Я взагалі дивуюсь монобільшості – їм же треба демонструвати керованість і компетентність влади. Якого біса було сьогодні голосувати рішення про відставку голови НБУ, не призначаючи в цей же день голову Національного банку", – обурився Яценюк.

За його словами, фактично сьогодні інституція обезголовлена.

"Тепер погляньте на уряд: у нас половина членів Кабінету міністрів – це виконувачі обов’язків. А як можна так керувати країною?" – запитав експрем’єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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