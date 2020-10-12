Яценюк про "проблему" Пєскова: Україна поверне Крим

Колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк висловив упевненість, що Україна поверне окупований Росією Крим.

Про це він написав у Facebook у понеділок, 12 жовтня. Так Яценюк відреагував на слова речника глави РФ Дмитра Пєскова, який заявив, що "проблеми Криму не існує".

"Ми судимо РФ в Європейському суді з прав людини та інших міжнародних судах за незаконну анексію нашої суверенної території. Ми повернемо Крим. Якщо не за життя цього керівництва Росії, то точно при наступному. А це станеться!" – написав він.

Яценюк підкреслив, що Росія є країною-агресором і скоїла в Україні міжнародні злочини.

"Безумовне виведення російських військ і найманців і контроль над українським кордоном – це передумова вирішення проблеми, яку створила Росія і персонально Путін", – заявив Яценюк.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський вірить, що зможе укласти мирну угоду з главою Росії Володимиром Путіним, який поверне всі окуповані території, включно з Кримом.