Головна Новини
7 березня • оновлено в 14:07
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Яценюк порадив новому прем’єру здешевити кредити для промисловості і зупинити імпорт російського струму

2.4т
Читати матеріал російською

Ключовими завданнями для нового глави уряду в економіці є підвищення доступності кредитів для промисловості, відкриття зовнішніх ринків для українських виробників та заборона імпорту російської електроенергії.

Про це заявив експрем’єр Арсеній Яценюк в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

"По економіці номер один – це кредитування. Номер два, про що ви сказали, – це зовнішні ринки. І номер три – ви повинні почати переговори з Європейським Союзом про промисловий безвіз. Ми добилися безвізу для громадян. Добийтеся такого самого безвізового режиму для української промисловості. Енергетика. Я вас прошу, зупиніть накінець-то поставки російської і білоруської електроенергії в Україну", – сказав Яценюк.

На його думку, Росія навмисно постачає струм на наш ринок за демпінговою ціною, щоб знищити українську енергетику, тому він закликав прем’єр-міністра Дениса Шмигаля не йти на поступки РФ.

Арсеній Яценюк

Арсеній Яценюк

"Це частина російського плану. Вони спеціально поставляють електроенергію по демпінговим цінам на територію України, і хтось каже, що це боротьба проти теплоенергетики. Ні. Завдання Росії – це знищити взагалі українську енергетику, і в першу чергу український "Енергоатом". Зупиніть це і не йдіть ні на які поступки з Російською Федерацією, в тому числі і по газу. Ми ледве позбавилися від російського газового зашморгу", – порадив Яценюк.

Нагадаємо, під час виступу на позачерговому засіданні Верховної Ради 4 березня президент Володимир Зеленський розкритикував імпорт електроенергії з Росії, зазначивши, що про імпорт струму з РФ не може йти мови в ситуації, коли в країні криза у вугільній галузі і шахтарі залишаються без роботи.

Раніше Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України заявляла, що збереження нинішніх обсягів імпорту електроенергії з Росії загрожує зупинкою 75% українських вугледобувних підприємств та більшості атомних блоків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експрем'єр-міністр України Арсеній Яценюк попередив новопризначеного главу уряду Дениса Шмигаля про пастку з боку Росії і дав кілька порад.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Іванова
Теми
Російсько-український конфлікт Економіка України: прогнози
Особи
Арсеній Яценюк Денис Шмигаль
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
9
11
Смішно
10
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Руденко Сергей
Руденко Сергей
Ну да, Стена построена ,обещания данные на майдане выполнены)) Домик в Маями куплен, скачите дальше)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Антошин Денис
Антошин Денис
Сеня молодец, обокрал украинцев и свалил в Америгу
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Не для того майдан мутили, чтобы Украине промышленный безвиз дать. Haxpeн никому в Европе ваша промышленность не нужна, своей хватает. России нужна. Была.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги