Яценюк – про розслідування проти Чорновол: це політична справа проти всіх майданівців

Гліб Іванов Політика 20:37, 15.12.2020

Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк назвав справу про вбивство, порушену проти колишньої нардепки Тетяни Чорновол, "чисто політичним".

Відповідне відео було опубліковано на сторінці Яценюка у Facebook у вівторок, 15 грудня (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Експрем'єр переконаний, що справа нібито "не має жодного юридичного змісту".

"Показова політична справа проти всіх майданівців. Проти тих, хто боровся проти [Віктора] Януковича, [Володимира] Путіна, російської агресії", – сказано в пості політика.

Під час виступу Яценюк назвав Чорновол "героєм Майдану" і "борцем за Україну", порівнявши з тими, хто воює на фронті.

Скриншот

Як писав OBOZREVATEL, 15 грудня Тетяна Чорновол повідомила, що Державне бюро розслідувань вручило їй підозру у вбивстві на Майдані.

Раніше, 10 квітня, в Чорновол провели обшуки у справі про умисне вбивство чоловіка в результаті підпалу в 2014 році офісу "Партії регіонів".

Після цього їй повідомили про підозру в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, скоєному за попередньою змовою групою осіб, способом, небезпечним для життя багатьох осіб.

У кінці квітня суд змінив запобіжний захід Чорновол із цілодобового на нічний домашній арешт.

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