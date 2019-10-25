Хто такий одіозний нардеп Яценко? Все про темні схемах політика

Корупційна схема з оцінки вартості житла, яку не змогли скасувати народні депутати, що призвело до скандалу всередині президентської фракції "Слуга народу", належить двом колишнім народним депутатам від партії "Відродження" Антону Яценку та Віталію Хомутиннику.

Політиків пов'язує близькість до оточення українського бізнесмена Ігоря Коломойського, депутатство в "Партії регіонів" і здатність заробляти мільйони на простих українцях. Детальніше про темні факти з біографії колишнього та чинного нардепів – у матеріалі OBOZREVATEL .

Головне:

Хомутинника визнавали найбагатшим депутатом ВР у 2014 році, його статки досягали 293,8 млн гривень.

"Хрещений батько" корупційної схеми з Тендерною палатою Яценко витягнув із кишень українців майже $1 млрд.

Обидва політики були фігурантами кримінальних справ.

Колишні "регіонали"

Депутати декількох попередніх скликань, колишні представники "Партії регіонів", очолюваної експрезидентом-втікачем Віктором Януковичем, Антон Яценко та Віталій Хомутинник є учасниками безлічі скандалів.

Антон Яценко

У 2014 році нардепи увійшли в число парламентарів, які голосували за "диктаторські закони" 16 січня. Втім, це не завадило уникнути відповідальності й знову переобратися до Верховної Ради восьмого скликання, де колишні регіонали відновили партію "Відродження" на базі однойменної групи в ВР, раніше заснованої колишнім міністром транспорту та гендиректором "Укрзалізниці" Георгієм Кірпою.

За даними ЗМІ, на воскресіння партії грошей дав український бізнесмен Ігор Коломойський, про це свідчить те, що її головою стала близька до нього людина – Віктор Бондар. Та й сам Хомутинник пов'язаний із близьким оточенням олігарха. У 2015 році екснардеп потрапив у скандал через листування з колишнім Головою Одеської та Волинської ОДА Ігорем Палицею, якого український мультимільйонер називає своєю людиною. У сфотографованій журналістами смс-переписці вони обговорювали махінації й хабарі на митниці.

Віталій Хомутинник "ЕП"

Станом на 2014 рік Хомутинник вважався найбагатшим депутатом ВРУ, згідно з декларацією його статок дорівнював 293,8 млн гривень. Водночас, у 2015 році він сховав у офшорах і не задекларував приватну яхту Apostrophe та літак Gulfstream G280, сумарна вартість яких перевищила 40 млн доларів.

Ще один скандал, пов'язаний із податковими схемами, які допомогли фірмі "Кернел", головним акціонером якої є Хомутинник, заробити майже $250 млн за все за 10 місяців.

З 2015 року Хомутинник є співвласником найбільшого виробника й експортера соняшникової олії компанії. У рік придбання своїх акцій, наредпу вдалося проштовхнути до бюджету на 2016 рік два податкові реєстри на повернення ПДВ. У такий спосіб компанія у 2017 році отримала відшкодування ПДВ на суму 7 млрд гривень ($250 млн).

Віталій Хомутинник

Втім, колишній парламентар завжди був тісно пов'язаний із податковою сферою, перебуваючи на посаді голови комітету ВР з питань податкової і митної політики ще зі часів "Партії регіонів", і щільно сидів на тіньових схемах.

У 2017 році ГПУ розслідувала можливе ухилення від сплати податків Хомутинником. Прокуратура отримала доступ до декларацій екснардепа за 2015 і 2016 роки, але під час перевірки не виявила жодних порушень, в підсумку справу закрили того ж року.

Тендерна палата Яценка

Народний депутат дев'ятого скликання є одним із засновників Тендерної палати, діяльність якої вважають однією з найбільших загальнонаціональних корупційних схем.

Вплив Яценка на тендерні закупівлі почався ще в 1999 році, коли, будучи помічником депутата Василя Цушка, брав участь у підготовці законопроєкту про тендерні закупівлі. Після його ухвалення з'ясувалося, що деякі поправки дозволяють створити величезний і відносно легальний бізнес із "забезпечення" проведення тендерів.

Цим і скористався майбутній народний обранець, коли створив громадську організацію "Центр тендерних процедур", з якою у 2002 році Міністерство економіки підписало договір, за яким центр отримав права на розробку зразків тендерної документації.

В підсумку Яценко зі своїм партнером Володимиром Врублевським стали правовласниками "Зразків тендерної документації", "Методики оцінки тендерних пропозицій" і "Методики проведення перевірки дотримання замовниками вимог чинного законодавства під час закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти".

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Це означало, що проводити тендерні закупівлі відтепер можна тільки з використанням цих "розробок".

У 2005 році Яценко зареєстрував громадську організацію "Тендерна палата України", яка замінила "Центр тендерних процедур" і отримала ексклюзивні права на здійснення тендерних закупівель та контроль за ними.

Антон Яценко

У такий спосіб, крім торгівлі бланками і документацією для тендерних торгів, Яценко взяв під контроль систему електронних тендерів і сайт "Портал Державних закупівель України", через який проходили всі тендери. Ба більше, організатори "тендерної мафії" за виграш у тогах брали з учасників псевдоаукціонів відкат до 6% і вище від суми угоди, а прибутки від такої діяльності досягали 300 мільйонів гривень на місяць.

У березні 2008 року парламент скасував закон про держзакупівлі. Це означало ліквідацію Тендерної палати.

Згідно з підрахунками КРУ (Головне контрольно-ревізійне управління), тільки упродовж першої половини 2006 року ця схема витягла з кишень учасників тендерів 930 млн грн. У такий спосіб за 2,5 роки існування вона могла завдати шкоди на $ 1 млрд.

У 2010 році СБУ порушила кримінальну справу проти Яценка щодо привласнення бюджетних коштів під час проведення держзакупівель у розмірі $1,5 млрд. У махінаціях підозрюються компанії, що були членами або засновниками Тендерної палати України. Йдеться також про фірми, які створював вже на той час депутат від БЮТ Антон Яценко. Щоправда, історія закінчилася нічим.

У 2017 році Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальні справи проти Яценка за ст. 364 ч.2 Кримінального кодексу України (зловживання владою) та ст. 368-2 ч.3 КК (незаконне збагачення в особливо великих розмірах). Розслідування доручено Національному антикорупційному бюро. Справа пов'язана зі зловживанням службовим становищем у сфері держзакупівель через контроль СОО "Тендерна палата України".

Рахункова палата

Ліквідація Тендерної палати не сильно вплинула на можливість Яценка контролювати держзакупівлі. Будучи народним депутатом від БЮТ, а пізніше – від "Партії регіонів", він був головою підкомітету з цінних паперів, фондового ринку, діяльності державних підприємств, операцій, пов'язаних із реалізацією окремих видів майна, діяльності рейтингових агентств Комітету з питань фінансів і банківської діяльності. Ця посада дозволила йому і далі бути причетним до тендерів.

Уже будучи в парламенті восьмого скликання, Яценко вирішив розширити свій вплив завдяки Рахунковій палаті. У червні 2018 року він підготував і зареєстрував у парламенті проєкт закону "Про внесення змін до Закону України" Про державні закупівлі "щодо забезпечення державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) в сфері державних закупівель". Мета документа – наділити Рахункову палату правом контролювати держзакупівлі, причому на всіх етапах процесу. Включно з аналізом їхньої законності та ефективності, а також термінів проведення й усіх інших нюансів.

Антон Яценко УНІАН

За інформацією ЗМІ, Яценко перебував у досить неформальних відносинах з тодішнім головою Рахункової палати Валерієм Пацканом, який міг допомогти нардепу протягнути цю схему. З огляду на минулі "заслуги" політика з Тендерною палатою, він міг мати з цього певний зиск.

Втім, за два місяці законопроєкт був знятий із розгляду.

На позачергових виборах до ВРУ в липні 2019 року Яценко знову перемагає і проходить до парламенту по одномандатному окрузі №200 в Черкаській області. З 13 вересня – член депутатської групи "За майбутнє", до того був позафракційним. Член Комітету з питань екологічної політики та природокористування.

За даними OBOZREVATEL Юлія Тимошенко запропонувала Яценкові очолити Черкаську обласну організацію партії "Батьківщина". Але зважаючи на скандал, що спалахнув, якою буде доля цих домовленостей – невідомо.

Подробиці про нову схему Яценка й Хомутинника та ймовірний розкол у фракції "Слуга народу" незабаром читайте на OBOZREVATEL.

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