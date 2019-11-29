Ясько зі "Слуги народу" відреагувала на "лесбійський" скандал: що вона сказала

Глава української делегації в ПАРЄ, народна депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько відреагувала на "лесбійський" скандал.

Про це політикиня написала у Facebook, коментуючи фейк, який поширив екснардеп Ігор Мосійчук.

"З гумором і соромом. Соромно, коли глава " Айдара" Ігор Мосійчук займається створенням і розповсюдженням фейків. Не треба бути зі мною знайомим чи колись мене бачити, варто просто нагуглити будь-яке моє зображення, аби зрозуміти: мене немає на цьому фото, як би цього не хотілося Ігоря Мосійчука. Соромно не тільки за творця фейку, але й за рівень політичної культури суспільства, у якому такі дешеві атаки завжди знаходять свого споживача", – йдеться в дописі

Ясько додала, що їй шкода незнайомих дівчат, яких залучили до ганебної провокації.

"Я була і залишаюся готовою до інформаційних атак. Щойно стало відомо, що я одна з претенденток на посаду голови комітету – почалися атаки. Тож автор цього та автори інших подібних фейків мають знати – кожною новою своєю провокацією ви тільки робите мене сильнішою", – підкреслила депутатка.

Додамо, що пізніше Мосійчук відповів на заяву Ясько, написавши, що не служив у "Айдарі", а лише в 2014 році був заступником добровольчого батальйону "Азов". Також прокоментував скандал зі світлиною.

"Всоте повторюю, що мені абсолютно однаково, хто з ким і як спить і живе. Якщо ви, шановна, стверджуєте, що це не ви на фото – я готовий вам вірити, а якби це були і ви, то, повторюся, мені однаково", – написав Мосійчук у своєму Телеграм-каналі.

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Зазначимо, що Ясько підтримали в мережі і розгнівалися на Мосійчука через фейк.

"Чесно кажучи, не варто на таку дурість навіть реагувати. Якщо реагувати на кожен подібний фейк, то вам набридне робити пости в Фейсбуці", "Мосійчук – довбень повний", "Він просто заздрить! Не звертайте уваги на фейки і провокації", "Соромно за фейк і його поведінку", – підтримали політика в соцмережі.

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Скриншот

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилася фотографія поцілунку двох дівчат, в одній із яких екснардеп Ігор Мосійчук нібито впізнав депутатку від "Слуги народу" Єлизавету Ясько.

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