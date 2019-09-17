Ярош і Путін готували зустріч: Карпюк розкрив деталі арешту в Росії

Колишній політв'язень Микола Карпюк поїхав у Росію в 2014 році, щоб організувати зустріч президента РФ Володимира Путіна та ексглави "Правого сектора" Дмитра Яроша.

Про це на прес-конференції розповів сам в'язень Кремля, який повернувся в Україну в рамках обміну, передає "24 канал". Відзначимо, Карпюк був заступник голови партії "Правий сектор".

"Скажу чесно, зробив велику дурницю, коли поїхав у ту Росію, тому що не думав, що в ХХІ столітті може бути таке беззаконня і зневажливе ставлення до людини", – зазначив він.

За словами екс-політв'язня, в березні 2014 року його кум повідомив йому про можливість організувати зустріч Путіна та керівництва "Правого сектора". Захід планувався в резиденції російського президента в Ново-Огарьово.

Керівництво "Правого сектора" провело збори й вирішило делегувати на зустріч Карпюка як заступника Дмитра Яроша з політичних питань. За словами колишнього політв'язня, глава ПС про це знав.

При в'їзді в Росію 17 березня 2014 року Карпюк, його кум і водій були затримані.

Карпюк запевнив, що Ярош і колишній глава Служби безпеки України Валентин Наливайченко не причетні до його арешту.

Він також зазначив, що пропозиція про можливу зустріч Путіна і Яроша не викликала здивування у керівництва ПС, оскільки під час подій на Євромайдані Ярош провів чимало зустрічей із послами інших держав.

Микола Карпюк Факти

Як писав OBOZREVATEL, раніше Микола Карпюк, заявив, що страждав від тюремних тортур у Росії. За його словами, він також не раз був очевидцем того, як знущаються над іншими ув'язненими.

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