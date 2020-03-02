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2 березня • оновлено в 09:46
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Ярош дав Зеленському поради, як виграти війну на Донбасі

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Командувач Української добровольчої армії, нардеп 8-го скликання Дмитро Ярош дав поради президенту Володимиру Зеленському, якби він замість гаранта був Головнокомандувачем ЗСУ.

Свої поради для голови держави він написав у Facebook.

"Не заглядав би в очі Путіну і послав би його нахрін, разом з його" мінськими домовленостями". Сформував б добровольчу бригаду і направив би її на турецько-сирійський фронт. Закрив би всі КПВВ, попередньо оголосивши про це", – озвучив свої ідеї Ярош.

Також він висловився за припинення будь-яких відносин з окупованими територіями, крім переходу кого-небудь на українську сторону.

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"Заарештували б, без права застави, проросійських колабораціоністів і державних злочинців Медведчука, Рабиновича, Лукаш, Трубу. Заборонив би діяльність антидержавних політичних партій, рухів, організацій. Націоналізувати б російсько-імперські пропагандистські ресурси: телеканали, радіостанції, сайти, газети", – запропонував Ярош.

Також колишній нардеп на місці Зеленського змінив би закон про громадянство України: ввів би інститут негромадян і заборонив би брати участь у виборах будь-якого, хто проти України.

Ярош і Зеленський

Ярош і Зеленський

"Також в "турборежимі", прийняв би закони "про зброю", "про національну територіальну оборону", "про землю", "про розвиток малого та середнього підприємництва", "про політичні партії" та інші", – висловлювався він.

Крім того Ярош хотів би реформувати і провести кадрові зміни в ЗСУ і СБУ.

"А ще, якби я з дуру, став Президентом України, я би об'єднав українців і дав по зубах нашим ворогам. Бо ми, українці, сильні і можемо перемогти будь-якого ворога!" – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дмитро Ярош заявив, що Україна повинна прагнути до перемоги над російським агресором на Донбасі.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Дмитро Ярош
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України Донбас
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Мартынов Марик
Мартынов Марик
Вот это подход,вот это украинец, а не малороская зелень
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Согласен на 100%! Уверен, что Дмытро еще сыграет свою выдающуюся роль в истории нашей Родины!
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Питон Каа
Питон Каа
Вот как оказывается все просто, вот она - стратегия победы, но почему-же уже шестой год Украина топчется на одном месте? В стране мало патриотов? Им не дают действовать? Они чего-то боятся?
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