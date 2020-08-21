Яременко виступив за проведення місцевих виборів на Донбасі та у Криму. Фото: facebook.com/ukrop.ukraine

Народний депутат від партії "Слуга народу" Богдан Яременко заявив, що підтримує проведення місцевих виборів по всій території України. Йдеться також про окуповані райони Донбасу та анексований Росією Крим.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Так Яременко прокоментував вимогу Росії про скасування постанови Верховної Ради про проведення місцевих виборів у 2020 році й заявив, що жодна постанова Верховної Ради не має відповідати Мінським домовленостям, оскільки вони не ратифіковані парламентом.

"У Мінських домовленостях немає нічого про місцеві вибори в Україні в 2020 році. Згадки про вибори там є щодо 2015 року. Це рік, коли Росія порушила Мінські домовленості в частині зміни лінії розмежування в районі Дебальцева", – написав він.

Однак водночас нардеп не заперечив можливості проведення виборів на окупованих територіях.

"Але переговори – так переговори: особисто я не проти місцевих виборів на всій території України. Зокрема й Донбас і Крим", – додав нардеп.

Нагадаємо, на зустрічі представників Тристоронньої контактної групи, яка пройшла у форматі відеоконференції 18-19 серпня, Росія заблокувала досягнення домовленостей із Україною. Зокрема, щодо обміну полоненими, розмінування, відведення сил і засобів на Донбасі, а також підготовку до переговорів у "нормандському форматі".

Так, представник РФ Борис Гризлов і представники ОРДЛО поставили вимогу: цього не буде, поки ВРУ не змінить постанову щодо місцевих виборів у країні.

Зі свого боку глава делегації України в ТКГ із врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук заявив, що ніколи не підпише угод, які будуть загрожувати незалежності країни.

Яременко виступив за проведення місцевих виборів на Донбасі та у Криму Богдан Яременко / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні на сайті Офісу президента України з’явилася інформація, що на засіданні Тристоронньої контактної групи вдалося досягти прогресу щодо обміну полоненими з ОРДЛО. Переговори велися в межах гуманітарної підгрупи.

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