"Скільки грошей тобі потрібно на місяць?" Яременка спіймали на нових переписках із дівчатами. Фотофакт

У мережу злили нові переписки народного депутата від фракції "Слуга народу" Богдана Яременка, якого спіймали в Верховній Раді на обговоренні інтимних послуг.

Цього разу парламентарій спілкувався з ще двома пасіями. Підтверджуючі фото опублікувало видання "Букви" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрі видно, що Яременко питав у однієї з дівчат, якій 20 років, скільки грошей їй потрібно на місяць. Він також цікавився, ким працює співрозмовниця.

Яременко спіймали на нових переписках із дівчатами bzns.media

Другий дівчині Яременко розповів, що одружений. Нардеп також написав, що він політик. Успіхами пообіцяв поділитися пізніше, оскільки "у цій справі людина нова".

Яременко попався на нових переписках у Раді Букви

Яременко попався на нових переписках у Раді Букви

Яременко попався на нових переписках у Раді Букви

Яременко попався на нових переписках у Раді Букви

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 жовтня Яременко під час засідання Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.

Через деякий час скандальний нардеп Яременко відзначився ще однією витівкою в сесійній залі Ради. Під час засідання він милувався дівчатами в додатку для знайомств Tinder.

Після цього Яременко підтвердив, що інтимна переписка про надання секс-послуг була в його телефоні. При цьому повідомив, що вона була сфабрикована ним же. Інцидент він прокоментував на своїй сторінці в Facebook.

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