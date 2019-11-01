Народний депутат від фракції "Слуга народу" Богдан Яременко, який нещодавно оскандалився особистим листуванням на засіданні ВР, пожартував про інцидент у соцмережі.

Так, 1 листопада народний депутат написав заяву про звільнення з посади голови комітету з питань зовнішньої політики. Про це він повідомив на сторінці у Facebook. У коментарях до посту він відповів декільком користувачам мережі.

На повідомлення про те, що "було б гідно це зробити одразу [піти з посади] і самому, а не чекати, коли попруть і вдавати з себе жертву", політик пожартував: "Я люблю, коли на мене тиснуть".

Богдан Яременко Facebook Alexandr Senko

"Так, що, дівчатка не винні? Він сам прийшов?" – запитав інший коментатор. "Дєвочкі ні в чьом ні вінавати", – відповів Яременко.

"Те, що у вас манія переслідування ще не означає, що за вами не стежать", – написав про "стеження" журналістів за депутатами в залі парламенту він.

"Весь час думав, що дипломати старої школи повинні бути трохи розвідниками. Бачу, що помилявся. Навіть діти знають, що більшість ш*лав працюють на спецслужби, або готові це зробити", – написав Олег Євко під постом.

"Я просто не думав, що ш*лавам акредитацію в ВРУ дають", – відповів йому Яременко.

Відповіді нардепа користувачам мережі в коментарях Скріншот

Відповіді нардепа користувачам мережі в коментарях Скріншот

Відповіді нардепа користувачам мережі в коментарях Скріншот

Відповіді нардепа користувачам мережі в коментарях Скріншот

Відповіді нардепа користувачам мережі в коментарях Скріншот

Відповіді нардепа користувачам мережі в коментарях Скріншот

Відповіді нардепа користувачам мережі в коментарях Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 жовтня Яременко під час засідання Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.

Через деякий час скандальний нардеп Яременко відзначився ще однією витівкою в сесійній залі Ради. Під час засідання він милувався дівчатами в додатку для знайомств Tinder.

Після цього Яременко підтвердив, що інтимна переписка про надання секс-послуг була в його телефоні. При цьому повідомив, що вона була сфабрикована ним же.

У мережі спалили "провокацію", з'ясувавши, що Яременко задовго до цього зареєструвався в соцмережі для знайомств.

Мережа відреагувала мемами і насмішками на секс-переписки "слуги народу".

Незабаром були опубліковані переписки Яременка з іншими дівчатами.

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