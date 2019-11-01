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2 листопада • оновлено в 01:08
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"Шалавам акредитацію дали": любитель повій Яременко образив журналістів Ради

1.7т Читати матеріал російською

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Богдан Яременко, який нещодавно оскандалився особистим листуванням на засіданні ВР, пожартував про інцидент у соцмережі.

Так, 1 листопада народний депутат написав заяву про звільнення з посади голови комітету з питань зовнішньої політики. Про це він повідомив на сторінці у Facebook. У коментарях до посту він відповів декільком користувачам мережі.

На повідомлення про те, що "було б гідно це зробити одразу [піти з посади] і самому, а не чекати, коли попруть і вдавати з себе жертву", політик пожартував: "Я люблю, коли на мене тиснуть".

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Богдан Яременко

Богдан Яременко

Facebook Alexandr Senko

"Так, що, дівчатка не винні? Він сам прийшов?" – запитав інший коментатор. "Дєвочкі ні в чьом ні вінавати", – відповів Яременко.

"Те, що у вас манія переслідування ще не означає, що за вами не стежать", – написав про "стеження" журналістів за депутатами в залі парламенту він.

"Весь час думав, що дипломати старої школи повинні бути трохи розвідниками. Бачу, що помилявся. Навіть діти знають, що більшість ш*лав працюють на спецслужби, або готові це зробити", – написав Олег Євко під постом.

"Я просто не думав, що ш*лавам акредитацію в ВРУ дають", – відповів йому Яременко.

Відповіді нардепа користувачам мережі в коментарях

Відповіді нардепа користувачам мережі в коментарях

Скріншот

Відповіді нардепа користувачам мережі в коментарях

Відповіді нардепа користувачам мережі в коментарях

Скріншот

Відповіді нардепа користувачам мережі в коментарях

Відповіді нардепа користувачам мережі в коментарях

Скріншот

Відповіді нардепа користувачам мережі в коментарях

Відповіді нардепа користувачам мережі в коментарях

Скріншот

Відповіді нардепа користувачам мережі в коментарях

Відповіді нардепа користувачам мережі в коментарях

Скріншот

Відповіді нардепа користувачам мережі в коментарях

Відповіді нардепа користувачам мережі в коментарях

Скріншот

Відповіді нардепа користувачам мережі в коментарях

Відповіді нардепа користувачам мережі в коментарях

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Секс-скандали в Верховній Раді України
Особа
Богдан Яременко
Місце
Україна
Теги
політика Партія Слуга народу Facebook соцмережі
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
це Зе-дно...
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Спочатку по дешевому спалитися, а потім дріб'язково огризатися. Якийсь недомірок - як чоловік, як політик і як казанова.
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