Нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко, який потрапив у секс-скандал у Раді, заявив, що подав заяву про звільнення з посади голови Комітету з питань міжнародних зв'язків під тиском.

Піде він лише в тому разі, якщо цього захоче його фракція. Про це Яременко розповів у студії програми "Антиподи" проєкту "Ісландія".

"Тут не всі зрозуміли. На мене чинили певний тиск... Три опозиційні фракції – це БЮТ, "Голос" і партія "Європейська солідарність" – тиснули на керівництво фракції ("Слуги народу") з тим, щоб я подав заяву", – зазначив Яременко.

Він також повідомив, що розмова про рішення щодо написання заяви він провадив із керівництвом "Слуги народу", однак відмовився називати прізвища.

Яременко після секс-скандалу в Раді заявив про тиск Цензор.нет

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 жовтня Яременко під час засідання Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.

Через деякий час скандальний нардеп Яременко відзначився ще однією витівкою в сесійній залі Ради. Під час засідання він милувався дівчатами в застосунку для знайомств Tinder.

Після цього Яременко підтвердив, що інтимне листування про надання секс-послуг перебувала в його телефоні. Водночас повідомив, що воно було сфабриковано ним же.

У мережі спалили "провокацію", з'ясувавши, що Яременко задовго до цього зареєструвався на сайтах знайомств.

Мережа відреагувала мемами і насмішками на секс-переписки "слуги народу".

Незабаром були опубліковані діалоги Яременка з іншими дівчатами.

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