Головна Новини
8 листопада • оновлено в 11:03
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Яременко після секс-скандалу в Раді заявив про тиск

1.1т Читати матеріал російською

Нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко, який потрапив у секс-скандал у Раді, заявив, що подав заяву про звільнення з посади голови Комітету з питань міжнародних зв'язків під тиском.

Піде він лише в тому разі, якщо цього захоче його фракція. Про це Яременко розповів у студії програми "Антиподи" проєкту "Ісландія".

Новини
Секс-скандал із Яременком: у "Слузі народу" запропонували "просте рішення"

"Тут не всі зрозуміли. На мене чинили певний тиск... Три опозиційні фракції – це БЮТ, "Голос" і партія "Європейська солідарність" – тиснули на керівництво фракції ("Слуги народу") з тим, щоб я подав заяву", – зазначив Яременко.

Він також повідомив, що розмова про рішення щодо написання заяви він провадив із керівництвом "Слуги народу", однак відмовився називати прізвища.

Яременко після секс-скандалу в Раді заявив про тиск

Яременко після секс-скандалу в Раді заявив про тиск

Цензор.нет

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Секс-скандали в Верховній Раді України" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Секс-скандали в Верховній Раді України
Особа
Богдан Яременко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
15
7
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Это он фотографировался для сайта знакомств? Красааавец!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки