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1 листопада • оновлено в 19:03
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"Рятую ВРУ від себе!" Яременко оголосив про гучне рішення після секс-скандалу

2.4т Читати матеріал російською

У п'ятницю, 1 листопада, народний депутат від фракції "Слуга народу" Богдан Яременко після скандалу навколо його інтимних переписок написав заяву про звільнення з посади голови комітету з питань зовнішньої політики.

Про це він сам повідомив на сторінці в Facebook, пояснивши мотиви рішення.

"З метою порятунку українського парламентаризму від мене, а української журналістики в особі сайту "Букви" від статті 163 і 182 Кримінального кодексу України, і з огляду на дрібний політичний шантаж трьох фракцій парламенту, я написав заяву про складання повноважень голови комітету", – написав він.

Яременко зізнався, що через главу фракції Давида Арахамія отримав попередження, що для "Європейської солідарності", "Батьківщини" і "Голосу", які виступили за його відставку, буде досить, якщо він повідомить про відхід до 19:00.

Новина оновлюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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