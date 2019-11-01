"Рятую ВРУ від себе!" Яременко оголосив про гучне рішення після секс-скандалу

У п'ятницю, 1 листопада, народний депутат від фракції "Слуга народу" Богдан Яременко після скандалу навколо його інтимних переписок написав заяву про звільнення з посади голови комітету з питань зовнішньої політики.

Про це він сам повідомив на сторінці в Facebook, пояснивши мотиви рішення.

"З метою порятунку українського парламентаризму від мене, а української журналістики в особі сайту "Букви" від статті 163 і 182 Кримінального кодексу України, і з огляду на дрібний політичний шантаж трьох фракцій парламенту, я написав заяву про складання повноважень голови комітету", – написав він.

Яременко зізнався, що через главу фракції Давида Арахамія отримав попередження, що для "Європейської солідарності", "Батьківщини" і "Голосу", які виступили за його відставку, буде досить, якщо він повідомить про відхід до 19:00.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 жовтня Яременко під час засідання Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.

Через деякий час скандальний нардеп Яременко відзначився ще однією витівкою в сесійній залі Ради. Під час засідання він милувався дівчатами в додатку для знайомств Tinder.

Після цього Яременко підтвердив, що інтимна переписка про надання секс-послуг була в його телефоні. При цьому повідомив, що вона була сфабрикована ним же.

У мережі спалили "провокацію", з'ясувавши, що Яременко задовго до цього зареєструвався в соцмережі для знайомств.

Мережа відреагувала мемами і насмішками на секс-переписки "слуги народу".

Незабаром були опубліковані переписки Яременка з іншими дівчатами.

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