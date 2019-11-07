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7 листопада • оновлено в 19:57
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Обіцяне звільнення Яременка після секс-скандалу: з'явилися суперечливі дані

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Народний депутат від президентської фракції "Слуга народу" Богдан Яременко, який засвітив у Верховній Раді переписки про інтимні послуги, ще не подав до парламенту заяву про звільнення з поста глави комітету з міжнародних зв'язків.

Про це йдеться у відповіді Апарату ВРУ на запит "Українських новин" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"За результатами розгляду запиту інформуємо, що в базі даних автоматизованої системи документообігу Верховної Ради України така інформація відсутня", – відзначили в парламенті.

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Обіцяне звільнення Яременка після секс-скандалу: з'явилися суперечливі дані

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Нагадаємо, Яременко показав документ 1 листопада в мережі і пообіцяв передати спікеру Ради Дмитру Разумкову після узгодження з фракцією.

Заява Яременка про звільнення з комітету

Заява Яременка про звільнення з комітету

Facebook Богдана Яременка

Як розповіли в пресслужбі "Слуги народу", засідання політсили станом на 7 листопада поки не відбулося.

Звільнення Яременка після секс-скандалу: з'явилася відповідь Ради

Звільнення Яременка після секс-скандалу: з'явилася відповідь Ради

uanova.net

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Тема
Секс-скандали в Верховній Раді України
Особа
Богдан Яременко
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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