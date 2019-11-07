Обіцяне звільнення Яременка після секс-скандалу: з'явилися суперечливі дані

Народний депутат від президентської фракції "Слуга народу" Богдан Яременко, який засвітив у Верховній Раді переписки про інтимні послуги, ще не подав до парламенту заяву про звільнення з поста глави комітету з міжнародних зв'язків.

Про це йдеться у відповіді Апарату ВРУ на запит "Українських новин" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"За результатами розгляду запиту інформуємо, що в базі даних автоматизованої системи документообігу Верховної Ради України така інформація відсутня", – відзначили в парламенті.

Українські новини

Нагадаємо, Яременко показав документ 1 листопада в мережі і пообіцяв передати спікеру Ради Дмитру Разумкову після узгодження з фракцією.

Заява Яременка про звільнення з комітету Facebook Богдана Яременка

Як розповіли в пресслужбі "Слуги народу", засідання політсили станом на 7 листопада поки не відбулося.

Звільнення Яременка після секс-скандалу: з'явилася відповідь Ради uanova.net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 жовтня Яременко під час засідання Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.

Через деякий час скандальний нардеп Яременко відзначився ще однією витівкою в сесійній залі Ради. Під час засідання він милувався дівчатами в додатку для знайомств Tinder.

Після цього Яременко підтвердив, що інтимна переписка про надання секс-послуг була в його телефоні. При цьому повідомив, що вона була сфабрикована ним же.

У мережі спалили "провокацію", з'ясувавши, що Яременко задовго до цього зареєструвався на сайтах знайомств.

Мережа відреагувала мемами і насмішками на секс-переписки "слуги народу".

Незабаром були опубліковані листування Яременка з іншими дівчатами.

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