Обіцяне звільнення Яременка після секс-скандалу: з'явилися суперечливі дані

Народний депутат від президентської фракції "Слуга народу" Богдан Яременко, який засвітив у Верховній Раді переписки про інтимні послуги, ще не подав до парламенту заяву про звільнення з поста глави комітету з міжнародних зв'язків.
Про це йдеться у відповіді Апарату ВРУ на запит "Українських новин" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"За результатами розгляду запиту інформуємо, що в базі даних автоматизованої системи документообігу Верховної Ради України така інформація відсутня", – відзначили в парламенті.
Українські новини
Нагадаємо, Яременко показав документ 1 листопада в мережі і пообіцяв передати спікеру Ради Дмитру Разумкову після узгодження з фракцією.
Заява Яременка про звільнення з комітету
Facebook Богдана Яременка
Як розповіли в пресслужбі "Слуги народу", засідання політсили станом на 7 листопада поки не відбулося.
Звільнення Яременка після секс-скандалу: з'явилася відповідь Ради
uanova.net
Як повідомляв OBOZREVATEL:
29 жовтня Яременко під час засідання Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.
Через деякий час скандальний нардеп Яременко відзначився ще однією витівкою в сесійній залі Ради. Під час засідання він милувався дівчатами в додатку для знайомств Tinder.
Після цього Яременко підтвердив, що інтимна переписка про надання секс-послуг була в його телефоні. При цьому повідомив, що вона була сфабрикована ним же.
У мережі спалили "провокацію", з'ясувавши, що Яременко задовго до цього зареєструвався на сайтах знайомств.
Мережа відреагувала мемами і насмішками на секс-переписки "слуги народу".
Незабаром були опубліковані листування Яременка з іншими дівчатами.
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