"Репетирував провокацію?" Яременка спіймали на брехні про секс-переписку. Фотофакт

Народний депутат від президентської фракції "Слуга народу" Богдан Яременко, навколо якого розгорівся скандал через переписку про інтимні послуги, задовго до цього зареєструвався у соціальній мережі для знайомств Tinder.

Підтверджуючий скріншот опублікувала в Facebook журналістка Емма Антонюк (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Примітно, що парламентарій раніше запевнив, що влаштував провокацію, проте фото свідчать про інше.

Facebook Емми Антонюк

"Вереснева переписка з подругою. Я так розумію, Богдан Яременко вже тоді почав планувати провокацію для наївних журналістів. Або це провокація провокації. Як все заплутано", – відреагувала Антонюк.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 жовтня Яременко під час засідання Ради домовлявся про інтимну зустріч за гроші з дівчиною.

Через деякий час скандальний нардеп Яременко відзначився ще однією витівкою в сесійній залі Ради. Під час засідання він милувався дівчатами в додатку для знайомств Tinder.

Після цього Яременко підтвердив, що інтимна переписка про надання секс-послуг була в його телефоні. При цьому повідомив, що вона була сфабрикована ним же. Інцидент він прокоментував на своїй сторінці в Facebook.

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