Японія занепокоєна припиненням військових навчань США і Південної Кореї

Навчання американських військових на Корейському півострові відіграють велику роль для безпеки усієї Східної Азії, заявив міністр оборони Японії.Японія занепокоєна наміром США відмовитися від проведення військових навчань у Південній Кореї. "Навчання та американські військові, які знаходяться в Південній Кореї, відіграють важливу роль у забезпеченні безпеки Східної Азії", - заявив у середу, 13 червня, міністр оборони Японії Іцунорі Онодера, передає агенція AFP.

Японія планує обговорити це питання з іншими країнами. "Я сподіваюсь, ми досягнемо розуміння цього між Японією та США, або між Японією, США та Південною Кореєю", - додав Онодера.

Водночас Сеул вважає, що "припинення спільних військових навчань із США може бути необхідним для прискорення переговорів щодо денуклеаризації Корейського півострова". Про це заявили в офісі президента Південної Кореї, повідомляє агенція Reuters з посиланням на південнокореську Yonhap.

Нагадаємо, після зустрічі із північнокорейським лідером Кім Чен Ином американський президент Дональд Трамп заявив, що США планують припинити проведення військових навчань у Південній Кореї.

Пентагон повідомив, що міністр оборони США Джеймс Меттіс знав про це. "Сюрпризів не було", - заявив речник Пентагону. Але за даними агенції AFP, яка посилається на джерела, наближені до військових кіл, для багатьох американських посадовців ця заява Трампа стала несподіванкою. Сеул та представники армії США у Південній Кореї також не були готові до цього. Газета "Korea Herald" назвала рішення Трампа "тривожним".

Зараз у Південній Кореї дислокуються близько 30 тисяч американських військовослужбовців. Щороку вони та південнокорейські солдати проводять навчання, що викликає незадоволення Пхеньяна. Цього року навчання відбувались у квітні, у них взяли участь 300 тисяч південнокорейських та понад 11,5 тисячі американських солдатів.