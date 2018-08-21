"Японія у захваті!" Трамп раптово захотів нову зустріч з Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп не виключає можливості ще однієї зустрічі з лідером КНДР Кім Чен Ином. Це пов'язано з бажанням переконати Північну Корею провести ядерне роззброєння.

Як заявив Трамп в інтерв'ю для Reuters, на його думку, КНДР зробила конкретні кроки в напрямку денуклеаризації, незважаючи на сумніви світової спільноти в готовності Ина відмовитися від свого ядерного арсеналу.

У чому ці кроки полягають - президент Штатів не уточнив, але запевнив журналістів, що вони були зроблені. Він також зазначив, що працював над проблемою переговорів з Кореєю всього лише три місяці, в той час як його попередники на президентській посаді витратили на це 30 років.

"Я припинив ядерні випробування в Північній Кореї. Я зупинив там ракетні випробування. Японія в захваті! Що далі трапиться? Хтозна. Але ми побачимо", - сказав Трамп.

Кім Чен Ин і Трамп на зустрічі 12 червня RT

Нагадаємо, що лідери двох країн зустрілися 12 червня в Сінгапурі, після чого підписали підсумкову угоду про визнання досягнутого на саміті прогресу. Зокрема, Трамп і Ин домовилися всебічно розвивати міжнародні відносини. Також Ин підтвердив, що КНДР зобов'язується докласти зусиль для повної денуклеаризації Корейського півострова.

Як писав OBOZREVATEL, у квітні 2018, напередодні цієї історичної зустрічі, КНДР пригрозила скасувати саміт, бо була незадоволена вимогами влади США в односторонньому порядку провести ядерне роззброєння.

Через місяць після цієї заяви, 24 травня, вже Трамп направив листа Кім Чен Ину, в якому відмовився від проведення саміту в Сінгапурі. Примітно, що за кілька годин до цього в КНДР у межах денуклеаризації демонтували єдиний в країні полігон для підземних ядерних випробувань Пхунгері.

У зв'язку з цим, 26 травня Трамп знову змінив рішення і повідомив, що переговори все таки можуть відбутися. В результаті саміт пройшов в призначену дату, а тет-а-тет переговори двох президентів тривали близько 40 хвилин.