Януковичу і його міністрам оборони оголосили про підозру в держзраді: допомогли Росії вкрасти Крим

Колишньому президенту України Віктору Януковичу та двом ексміністрам оборони Дмитру Саламатіну та Павлу Лебедєву повідомлено про підозру у державній зраді.

Про це в середу, 24 червня, повідомила пресслужба Офісу генпрокурора на офіційному сайті. Вказується, що справа розслідується за ч. 1 ст. 111 КК.

За даними слідства, колишній президент у співучасті з міністрами протягом 2012-2014 років здійснювали цілеспрямоване зниження обороноздатності України за допомогою так званого реформування Збройних сил. Воно полягало в скороченні чисельності, розформування окремих військових частин і підрозділів, зміни їх місця дислокації тощо. Такі дії відбувалися, зокрема, на території Автономної Республіки Крим, що в подальшому призвело до анексії півострова.

Так, чиновники надали Російській Федерації і її представникам допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Підозрюваним загрожує позбавлення волі на термін від 12 до 15 років із конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Дмитро Саламатін Джерело: LIGA.net

Павло Лебедєв Джерело: Крим.Реалії

Як писав OBOZREVATEL, раніше Віктора Януковича, який утік до Росії, повторно викликали в Державне бюро розслідувань. Туди він повинен був з'явитися 23 червня.

Ще в січні 2019 року суд над Януковичем виніс вирок: визнання винним і позбавлення волі строком на 13 років.

Колишнього президента визнали винним у державній зраді і пособництві у веденні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації. Однак його виправдали за звинуваченням у пособництві посяганню на територіальну цілісність України, що призвело до загибелі людей.