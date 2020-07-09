Януковичу – 70 років: якими курйозами та ляпами "прославився" президент-утікач України
Віктор Янукович, колишній президент-утікач України, 9 липня святкує своє 70-річчя.
Ексгарант засуджений українським судом за державну зраду й пособництво у веденні війни проти України з боку Росії. Вирок було винесено заочно, оскільки Янукович втік з країни й ховається в РФ.
OBOZREVATEL пропонує згадати, чим запам'яталося правління президента-втікача в Україні. Курйозні випадки з ним траплялися і на посту глави держави, і коли Янукович був прем'єр-міністром.
Під час заповнення анкети в ЦВК Янукович написав "проффесор" з двома "ф", вказуючи свої "наукові заслуги". Крім того, в документі було знайдено ще 11 помилок.
У вересні 2004 року під час виборчої кампанії Янукович відвідав Івано-Франківськ, де на зустрічі зі студентами в нього кинули куряче яйце. Від такого "удару" він звалився на землю, і політика швидко відвезли.
У жовтні того ж року Янукович під час параду до 60-річчя визволення України від німецько-фашистських загарбників пригостив цукеркою прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва. Президент Росії Володимир Путін тоді відмовився брати таке частування.
У 2006 році Янукович, виступаючи в Одесі, назвав уродженку міста, відому поетесу Анну Ахматову Ахметовою.
Також Янукович "прославився" такими ляпами, коли назвав російського письменника Антона Чехова "великим українським поетом". А українського письменника Гулака-Артемовського – Артемівським (можливо, на честь виробленого на Донбасі шампанського. – Ред.). Одеського письменника Ісаака Бабеля переплутав із діячем німецького робочого руху Августом Бебелем.
У лютому 2010 року під час інавгурації перед новообраним президентом України в будівлі Верховної Ради зачинилися двері.
Того ж року під час церемонії покладання квітів до пам'ятника невідомому солдату в Києві на Януковича "напав" вінок.
У листопаді 2010 року експрезидент знову опинився в незручній ситуації, коли довго не міг згадати, як українською мовою буде слово "ялинка".
Наступного року Янукович знову осоромився, коли не зміг українською мовою вимовити фразу "Увімкни Україну".
Під час зустрічі з президентом США Бараком Обамою Янукович "винайшов" новий хімічний елемент – "низькозбагачений Іран".
Новим приводом для жартів стала зустріч ексгаранта з журналістами, коли Янукович продемонстрував, як бігає по пеньках у своїй резиденції "Межигір'я".
Після його втечі з України, під час пресконференції в Ростові-на-Дону (РФ), Янукович зламав ручку, породивши новий мем.
Тоді ж він Янукович знову прославився фразами "Я жив!" та "Остановитесь!".
У 2015 році під час інтерв'ю Янукович розповів, як він "підтримував страусів".
Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні 2020 року Віктора Януковича, який втік до Росії, повторно викликали в Державне бюро розслідувань.