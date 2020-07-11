Янукович відсвяткував 70-річчя з топчиновниками Росії, – ЗМІ

Тимур Григоренко Політика 09:01, 11.07.2020 Оновлено: 09:02, 11.07.2020

Колишній президент-утікач Віктор Янукович святкував своє 70-річчя в Сочі (Росія) разом з колишнім експрем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим.

Святкування Дня народження проходило в казино, пише "Гордон" з посиланням на джерела.

Також серед гостей крім Медведєва, який після Кабміну став заступником голови Ради безпеки Росії, були колишній мер Сочі Анатолій Пахомов і губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

"Змусили здати тест на COVID-19", – зазначив співрозмовник видання. Також він додав, що спеціально для святкування Януковичем Дня народження казино закрили для відвідувачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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