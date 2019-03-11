"Янукович сяде у в'язницю": Добкін розповів про ганьбу екс-президента України

Екс-резидент-утікач Віктор Янукович повернеться в Україну, де його чекає в'язниця.

Таку думку висловив народний депутат України з фракції "Опозиційного блоку" Михайло Добкін в інтерв'ю "Вістям". "Звичайно, повернеться. І сяде у в'язницю за те, що втік, коли був президентом", – сказав він.

За його словами, Янукович повинен був принести себе в жертву, але не зробив цього.

Віктор Янукович

"Я вважаю, що якби він не втік, то, швидше за все, загинув би тут. Але він би своєю смертю захистив величезну кількість інших життів. Він зберіг би країну. Хоча я не знаю. Постфактум говорити легко", – сказав Добкін.

Водночас політик розповів, що перед втечею Янукович зганьбився.

"Коли я спілкувався з ним по телефону, то зрозумів: ця людина вже біжить. Усе. В нього були інші прохання, йому потрібно було десь згаяти час. А я не хотів, щоб такого Януковича бачили, я-то знав його іншим. І виходить, що його ганьба вилилася б у загальну ганьбу, в тому числі тих, хто стояв поряд. Крім того, я був упевнений, що поява його в цьому залі може наразити на небезпеку сім тисяч осіб, які там перебували", – заявив він, говорячи про з'їзд депутатів південно-східних областей України в лютому 2014 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Європейський Союз на рік продовжив обмежувальні заходи проти екс-президента Віктора Януковича і його соратників.

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