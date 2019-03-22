''Янукович ще повернеться'': адвокат президента-втікача зробив заяву

Президент-утікач Віктор Янукович збирається повернутися в Україну.
Про це повідомив його адвокат Віталій Сердюк у коментарі OBOZREVATEL. Правда, точної дати захисник не назвав.
"Так, Віктор Янукович є громадянином України і його батьківщина — Україна. У зв'язку з політичним переслідуванням він тимчасово перебуває за кордоном", — сказав Сердюк.
За словами адвоката, вони роблять усе, щоб припинити "політичне переслідування" їхнього підзахисного.
"Припинити політичне переслідування і почати нове переслідування проти тих, хто незаконно використовував своє службове становище, ініціював кримінальні справи і переслідування, зробив інші злочини. Ситуація, яка сьогодні склалася в Україні, не вічна. Наші зусилля дадуть результат і Янукович повернеться", — запевняє Сердюк.
Віктор Янукович
Приблизну дату повернення адвокат не назвав. "Це тільки прокурор може називати їх точно. А ті, хто практикують у правозахисній темі, дат не називають", — підкреслив адвокат.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Янукович залишив Україну в лютому 2014 року після масових розстрілів у центрі Києва. У жовтні 2016 року адвокат заявив, що екс-президент України отримав тимчасовий притулок у Росії.
Незважаючи на заяви російської сторони про те, що Янукович живе в Ростові-на-Дону, ГПУ вважає, що він усе ж перебуває у Підмосков'ї.
У листопаді 2018 року стало відомо, що Янукович у важкому стані потрапив у реанімацію московської клініки імені Скліфосовського. На лікування він поступив у нерухомому стані з підозрою на серйозну травму хребта, а також травму коліна.
Один із його адвокатів повідомляв, що стан президента-втікача важкий.
А в січні 2019 року Оболонський районний суд Києва засудив екс-президента України Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду і пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації.
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