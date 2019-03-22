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''Янукович ще повернеться'': адвокат президента-втікача зробив заяву

1.2тЧитати матеріал російською

Президент-утікач Віктор Янукович збирається повернутися в Україну.

Про це повідомив його адвокат Віталій Сердюк у коментарі OBOZREVATEL. Правда, точної дати захисник не назвав.

"Так, Віктор Янукович є громадянином України і його батьківщина — Україна. У зв'язку з політичним переслідуванням він тимчасово перебуває за кордоном", — сказав Сердюк.

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За словами адвоката, вони роблять усе, щоб припинити "політичне переслідування" їхнього підзахисного.

"Припинити політичне переслідування і почати нове переслідування проти тих, хто незаконно використовував своє службове становище, ініціював кримінальні справи і переслідування, зробив інші злочини. Ситуація, яка сьогодні склалася в Україні, не вічна. Наші зусилля дадуть результат і Янукович повернеться", — запевняє Сердюк.

Віктор Янукович

Віктор Янукович

Приблизну дату повернення адвокат не назвав. "Це тільки прокурор може називати їх точно. А ті, хто практикують у правозахисній темі, дат не називають", — підкреслив адвокат.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Суд над Януковичем
Місце
Україна
Тег
Янукович
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Олег
Олег
В гробу.
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Повернеться якщо буде його воля - поховають його в Україні.
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Олефіренко Валерій
Олефіренко Валерій
Головне, що їх ми порвемо на запчастини разом з лугандонським яйцесциклом
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