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Янукович міг знати! В окупації Криму вказали на важливий нюанс

1.8тЧитати матеріал російською

Президент-втікач України Віктор Янукович міг заздалегідь знати про окупацію Криму Росією.

Про це в своїй книзі "Мій шлях в задзеркаллі" написав український політик і перший секретар РНБО Володимир Горбулін. Він підкреслив, що Янукович втік з країни вже після початку окупації півострова, передає "Сегодня".

"Хіба не цікаво, що втеча президента України Віктора Януковича відбулося фактично 22 лютого 2014 року, а на медалі Міністерства оборони РФ "За повернення Криму" вигравірувані дати проведення операції: "20 лютого – 18 березня 2014 року", – зазначив політик.

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Горбулін додав, що в 2014 році українська влада забарилися і втратили час, за який можна було дати відсіч озброєному нападу Росії.

"Можна, звичайно, погодитися з тим, що ми самі в усьому винні. В тому, що повірили в гарантії. В тому, що коли на кримській землі був зафіксований перший слід російського спецназівця, Київ прислухався до рекомендацій колишніх гарантів безпеки: тільки не довести до кровопролиття! Шість або навіть сім ключових, вирішальних годин були безповоротно втрачені, ми дали ворогові шанс освоїтися і розгорнути підрозділи", – розповів він.

Медаль за окупацію Криму

Медаль за окупацію Криму

vlasti.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, за офіційними даними, число виїжджаючих з Криму за роки анексії збільшилася в 12 разів.

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Особи
Володимир ГорбулінВіктор Янукович
Місце
Україна
Тег
Крим
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
КУГУТЫ! Если бы вы не принуждали людей балакать по-кугутски - жили бы в мире и спокойствии. НЕУЖЕЛИ И СЕЙЧАС НЕ ПОНЯЛИ??? :-)))
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
5 лет и каждый день новая версия.- "Плеяда командиров ВСУ уникальна для мировой военной науки – люди провалившие наибольшее количество операций и понесшие наибольшие потери. Например, генерал-майор Мойсюк Евгений Георгиевич прошёл исключительный «боевой путь» — он смог последовательно покомандовать всеми провалами Украины 14-го года, и каждый раз получал повышение. В марте 2014 он руководил выдвижением колонны десантников к Волновахе, где колонна была остановлена активистами и развёрнута назад. Уже летом того же года он командовал Днепропетровской воздушно-десантной бригадой в боях на Саур-Могиле. Там он успешно завёл свою бригаду в котёл, проиграл бои за ключевую высоту, понёс огромные потери… И бросив свои войска обманом вышел через будущий «коридор смерти», сорвав договорённости о выходе. Это в свою очередь стоило жизни большому количеству солдат, которых он, фактически подставил под огонь, обманув их о том, что они могут выходить за ним. Но, вместо трибунала в Украине он получил очередное повышение и командовал всей группировкой в районе Донецкого Аэропорта. Конечно же он провалил и эту задачу, пытаясь оправдаться перед начальством бросил там на смерть блокированную группировку. А потом поняв организовал видимость попыток эвакуации из уже потерянного Аэропорта «киборгов». Конечно же, эвакуировать было уже некого, а группы эвакуации также отправились в плен. А часть в морг. Казалось бы сдача «национального символа» сопротивления должна была бы закончить карьеру генерала, но и тут ему повезло. Он стал командующим группировкой «Восток», где пытаясь оправдаться за предыдущие неудачи начал бои на «Промзоне», стоившие жизни огромному количеству его подчинённых и не принесшие успеха. Но и это не закончило карьеру генерала, наоборот, он ушёл снова на повышение, став заместителем командующего десантными войсками. Вот так развивалась карьера одного из самых провальных полководцев, человека, проигравшего все бои, в которых поучаствовал"
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