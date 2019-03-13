Янукович міг знати! В окупації Криму вказали на важливий нюанс

Президент-втікач України Віктор Янукович міг заздалегідь знати про окупацію Криму Росією.

Про це в своїй книзі "Мій шлях в задзеркаллі" написав український політик і перший секретар РНБО Володимир Горбулін. Він підкреслив, що Янукович втік з країни вже після початку окупації півострова, передає "Сегодня".

"Хіба не цікаво, що втеча президента України Віктора Януковича відбулося фактично 22 лютого 2014 року, а на медалі Міністерства оборони РФ "За повернення Криму" вигравірувані дати проведення операції: "20 лютого – 18 березня 2014 року", – зазначив політик.

Горбулін додав, що в 2014 році українська влада забарилися і втратили час, за який можна було дати відсіч озброєному нападу Росії.

"Можна, звичайно, погодитися з тим, що ми самі в усьому винні. В тому, що повірили в гарантії. В тому, що коли на кримській землі був зафіксований перший слід російського спецназівця, Київ прислухався до рекомендацій колишніх гарантів безпеки: тільки не довести до кровопролиття! Шість або навіть сім ключових, вирішальних годин були безповоротно втрачені, ми дали ворогові шанс освоїтися і розгорнути підрозділи", – розповів він.

Медаль за окупацію Криму vlasti.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, за офіційними даними, число виїжджаючих з Криму за роки анексії збільшилася в 12 разів.

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