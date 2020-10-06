Янукович гримується до невпізнання, щоб вийти на вулицю, – Добкін

Колишній президент України Віктор Янукович, який утік до Росії в 2014 році, "виходячи на вулицю, гримується до невпізнання".

Про це в інтерв'ю виданню "Гордон" заявив колишній мер Харкова, екснардеп Михайло Добкін. Він уточнив, що про це йому розповів спікер президента РФ Дмитро Пєсков.

"Мені про це сказала людина, якій я не можу не довіряти. Мені про це сказав Дмитро Пєсков", – зазначив Добкін.

Політик сказав, що зустрівся з Пєсковим випадково за кордоном. Той нібито говорив про Януковича "з максимальним презирством".

Уперше ексрегіонал повідомив про грим Януковича в серпні в ефірі одного з українських телеканалів.

"Я колись, років чотири тому, відпочивав [за кордоном] і зустрів людину одну. Він громадянин РФ і працює в системі державної влади на дуже-дуже високій посаді. І він мені розповів, що, побоюючись за своє життя, причому як із боку недругів, так і з боку, напевно, колишніх друзів уже там, у РФ, Віктор Федорович, щоб відвідувати публічні місця, користується найсучаснішими розробками, щоб гримуватися до невпізнання. Фактично до такої міри, щоб, перебуваючи поруч, за два-три метри, людина, яка його дуже добре знає, його не впізнала", – сказав тоді політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 жовтня Київський апеляційний суд залишив чинним вирок Оболонського райсуду Києва, який заочно засудив колишнього президента Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду.