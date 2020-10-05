Нардепка від "ЄС" Зінкевич розповіла про відмінності першого і повторного зараження COVID-19

Народна депутатка від "Європейської солідарності" Яна Зінкевич, яка повторно захворіла на коронавірус, повідомила, що її хвороба протікає легко.

Про те, як вона переносить інфекцію, політикиня розповіла на сторінці у Facebook 5 жовтня. За її словами, порівняно з минулим зараженням, "це небо і земля".

Зінкевич написала, що почувається загалом добре, але в неї є незначна температура.

"Але якби спеціально не міряла, то навіть не відчула б", – зазначила вона.

"Щодо нюху, то поки без змін, його я втратила ще під час минулого коронавірусу, і він так і не відновився", – розповіла нардепка.

Facebook / Яна Зінкевич

Повторний тест на COVID-19 вона планує здати 8 жовтня. "І, звичайно, не можу не радіти тому, що ні в кого з моїх контактних осіб коронавірусу не виявлено. Це гарна новина, сподіваюся, так буде й надалі", – поділилася Зінкевич.

"Мій нинішній перебіг хвороби досить очікуваний. Саме такий результат і потрібно буде досягати вакцинацією. З часом зробити захворювання просто сезонним і досягнути результату, щоб смертних випадків було вкрай мало, не відбувалось інвалідизації, а в більшості випадків щоб просто не захворіти або перехворіти легко", – підсумувала вона.

Повний пост політикині. Скриншот

Скриншот

Як писав OBOZREVATEL, про повторне зараження COVID-19 Яна Зінкевич повідомила 30 вересня

За даними ЗМІ, у Верховній Раді України коронавірус підтвердили в 75 осіб, одна співробітниця секретаріату померла.