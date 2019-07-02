В принципе, когда голосуешь "за кого угодно, лишь бы...", то странно удивляться результату.

Кто угодно, лишь бы не он...

За что и боролись.

Мне сейчас закидывают, что я топил за Зеленского. Предсказать победу и топить, имхо, разные вещи. Мне симпатичен сам Володя. Я люблю self made man. Уважаю людей, сделавших себя из ничего. Говорят, и я имею основания думать, что мне не врут: он реально хочет перемен, против коррупции и за европейский путь развития.

Это прекрасно. Только вот - взлетит ли?

Представьте себе, что приходит человек к инвестору и показывает проект. Офигительный проект! Просто космос! Вчера нарисовал по наитию, как говорит Богдан. Глаз радуются, руки чешутся - хотят осуществить!

Отлично, говорит инвестор, одобряю. Но дорого. Давай строить согласно проекту, но не из алюминия. Давай из г*вна и палок! Дешево и сердито. Иначе не потянем.

- Так не взлетит!

- Взлетит. Но не так высоко. Есть мнение и расчет. Нам высоко и не надо! Сойдет и так!

- ОК. - соглашается автор. - Строим! Пусть из г*вна и палок, но проект офигительный! Вывезет!

Стройка кипит. Инвестор доволен. Народ внимает и аплодирует.

- Гм, - говорит инвестор через некоторое время, - не хотел тебя огорчать, но все равно дорого! Давай съэкономим на палках? Ты же не против?

- Так развалится!

- Дадим высохнуть, чтоб схватилось. Мы ж не все уберем, а только часть, чтобы сэкономить! Делаем? Иначе надо сворачиваться!

- Давай, - говорит автор. И горько вздыхает.

Стройка идет без палок. Медленно. Надо ждать, пока высохнет. Надо лепить из того, что есть. Но строим...

Но и это еще не все. Автор еще не знает, что вскоре придется экономить и на г*вне.

Нельзя построить партию-лидера из г*вна и палок. Кадровый голод был всегда, просто сейчас он достиг угрожающих величин. У нас нет алюминия. Недостаточно палок и г*вно не успевает засохнуть и иногда не лепится из-за климата...

И на этом г*внолете нам надо лететь... причем, далеко и долго.

Прям, наполняюсь оптимизмом, когда представляю себе это зрелище.

Но мы на борту, сойти некуда, надо лететь.

Благими намерениями выстлана дорога в ад. Проблема не в том, что именно говорит Богдан. Проблема в том, что он не договаривает.

Что стоит за словами "кадровый дефолт"? Что можно сделать с людьми, набранными по рекомендации штабов? Ноев ковчег? Каждой твари по паре? С ними, вообще, можно что-нибудь делать? Или только пролюбить оставшееся?

Нет стратегического плана, мы импровизируем на расстроенном рояле и ходим в свет, чтобы показать ему Кузькину мать и какие мы крутые.

Ни алюминия, ни г*вна, ни палок...

Искренне жаль Зеленского. Но экономить уже не на чем...

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