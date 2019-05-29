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/Блоги - Політика

Ян Валетов
Ян Валетов
Український письменник-фантаст і блогерВсі статті автора

Саакашвили – человек-граната. Рванет обязательно

4.6тЧитати матеріал російською

Совершенно не симпатик Саакашвили. Ни разу.

Считаю, что в Украине его надо рассматривать, как вакцину от популизма. Но избавились от него "по беспределу". Мое возмущение вызвал не сам факт "гоняния по крышам", а то, что это было сделано без малейших оглядок на закон. Хотя бы формальных.

Михеил Саакашвили

Михеил Саакашвили

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Фатальная ошибка Зеленского

Саакашвили ответил таким же беспредельным "прорывом" через границу.

То есть, ноги о законы Украины вытерли с двух сторон.

То, что Михаилу Николозовичу вернули незаконно отобранное гражданство, это исправление одной из ошибок. Теперь надо исправить вторую. Причем, не только по отношению к нарушителю границы, но и к тем политикам, кто "прорыв" организовывал.

Чтобы все по-честному.

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В "Слуге народа" отказались принять Саакашвили: озвучена причина

Вообще, пренебрежение к закону со стороны власти, рождает правовой нигилизм и анархию в массах.

Перед тем, как с вдохновенным лицом нагадить на Конституцию или Закон, как это принято делать у нас, даже если есть огромное желание и явная необходимость, стоит задуматься. Последствия разрушительны.

Думаю, что история с Саакашвили может иметь продолжение.

Он - человек-граната. Обязательно рванет.

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Автор
Ян ВалетовЯн Валетов
Особа
Міхеїл Саакашвілі
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Михеила Саакашвили
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Макарский Александр
Макарский Александр
Неплохо бы устроить очередной Михо-майдан с шинами,бийками, щеневмерлой и прочими рагулячими ноу-хау
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Макарский Александр
Макарский Александр
Вакула Кузнец, ты,колы у побратыма сосешь,щеневмерлу спиваешь?
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Макарский Александр, ты подрачи вприсядку - и нае.ёшься и натанцуешься.Поц.
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Тарас Бор
Тарас Бор
Лично я вижу проблемы в возврате Саакашвили украинского гражданства.Да,у него имеется определённая часть сторонников.Да,он,безусловно,популист.Дык ведь и Юлия Владимировна не меньший популист.А Олег Ляшко ещё больший.Вполне вероятно,что Саакашвили создаст свою политическую силу и она пройдет в ВР.Дык ведь и в нынешней ВР есть Радикальная партия.А то,что он точно добавит тонуса в украинский политикум,не вызывает сомнения.
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Albioni Tomaso
Albioni Tomaso
Дядьку, що ви тут дурниці кажете? Коломойло через Блазня імпортуює Саакашвілі в Україну лише заради того, щоб запустити його у виборчу кампанію проти проукраїнськіх сил. Саакашвілі буде балатуватись у Верховну Раду.
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