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/Блоги - Політика

Ян Валетов
Ян Валетов
Український письменник-фантаст і блогерВсі статті автора

Порошенко не пинал только ленивый

1.6тЧитати матеріал російською

В 2004 году мы всерьез думали, что Янукович - политический труп. Труп оказался живее всех живых и вскоре стал сначала премьер-министром, а потом президентом страны.

Уровень доверия к Ющенко зашкаливал, на него буквально молились, все ждали новой жизни, смерти коррупции и всеобщего процветания. Закончил он 5% рейтинга и долей в схеме Фирташа-Могилевича. Ющенко был либерал и демократ. Наверное, самый большой демократ из всех. Но совершенно беспомощный, как политический деятель. Его правление - это инструкция на тему, как пролюбить все, что можно пролюбить за самые короткие сроки. Учтите, что это было время экономического подъема и отсутствие у руля правителя только подстегивало экономику.

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Ющенко в своей беспощадной борьбе с Тимошенко реанимировал Януковича, добавил ему скиллы и выпустил на арену. Янукович решил, что у него код на бессмертие и принялся грабить страну.

Чем закончил Янукович, на которого точно так же молилась часть электората, мы все помним. Ростов тому свидетелем.

Потом пришел Порошенко.

Мне смешно, когда период его нахождения у власти называют "режимом". Я еще никогда не видел такой "разнузданной" свободы слова - его не пинал только ленивый. Результат даже лучше, чем ожидалось - при уходе рейтинг около 16 процентов. Если по честному, то процентов 12, не более, но это не принципиально.

И сбил Порошенко Денис Бигус, сбил своим расследованием, в котором не было практически ничего, чего б не знали до того. Но оно появилось вовремя. В нужном месте, в нужное время. Минус 10% к рейтингу, как минимум.

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Режим, который падает от выступления журналистов, какой-то несерьезный режим.)))

Я считаю приход к власти Зеленского решенным вопросом. Я не представляю, что должно случиться с Владимиром Александровичем, чтобы он проиграл ПАПу второй тур. Только если сдастся сам, но это маловероятно. Не хватает воображения придумать вариант. Но моего воображения и опыта вполне хватает, чтобы в очередной раз напомнить: все, кто приходил на подъеме и доверии, уходили с оплёванной спиной. И чем больше было доверие, тем сильнее потом плевали вслед.

10%? 5%? 15%?

Разница небольшая.

Большие надежды всегда заканчиваются большим разочарованием.

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Автор
Ян ВалетовЯн Валетов
Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Джерело
Джерело:Facebook Яна Валетова
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Пигин Макс
Пигин Макс
Да уж, "свобода слова" при Порошенки достигла небывалых высот! 73 запрещённых канала, в том числе "Мать и дитя", "Детский", "Охота и рыбалка" и т.д. Этот поборник свободы умудрился запретить даже "Простоквашино"!!!На его взгляд, даже Стас Пьеха представляет угрозу национальной безопасности. И зря автор считает приход к власти Зеленского решенным вопросом. Админресурс ещё никто не отменял...
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Chekhov Anatoly
Chekhov Anatoly
Пинал и ты, едва ли не ежедневно, критик хренов. Жри теперь, наслаждайся клоуном, своей родственной душой, такой же грязной, как и ты.
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Кочетов Владислав
Кочетов Владислав
А Зеленского народ выгонит через пару месяцев. Это случится, когда до всех дойдет, что ВАЗ их просто на...бал!
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