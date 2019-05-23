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Ян Валетов
Ян Валетов
Український письменник-фантаст і блогерВсі статті автора

Первые шаги Зеленского - фантасмагория

32.8тЧитати матеріал російською

Проще всего было бы помолчать. Я себе зарок давал, не критиковать действия Зе-команды и самого Владимира Зеленского 100 дней, но видать поторопился с зароками.

Мне не нравится действия по типу "весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем..." и принцип "кто был никем - тот станет всем" мне совершенно чужд. Когда до власти дорывается такое "никто", то оно остается "никем", а вот вокруг себя талантливо и с удовольствием все калечит. Почему я вообще об этом заговорил? Наблюдаю за первыми шагами.

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Речь мне понравилась. И я с любопытством ждал первых шагов. Дождался. Хочу констатировать, что разрушение старого мира у вновь прибывших во власть получается хорошо. Можно сказать, рушим мы вдохновенно. Есть несколько назначений, которые мне нравятся. МИД, например. Постоянный представитель президента в ВР тоже. Но, хочу отметить, что сломать систему и устроить всеобщий ПЦ, это, все-таки, разные вещи. ПЦ систему не ломает, он ее реструктуризует, что дает возможности для построения нового, более качественного ПЦа, и не факт, что после его прихода вы не станете мечтать о старом ПЦе, как о подарке ко дню рождения.

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Я невысокого мнения об уровне старой СБУ, имел счастье видеть с нескольких сторон, обе стороны были ни в Красную Армию. Но у меня вопрос: почему все-таки не назначили Мику? Мы уже привыкли к нему в сериале, а с профессиональной точки зрения - так вообще разницы нет. Вопрос о профильном образование в нашей стране решается легко, а так - Мика уже играл СБУшника в кино и справлялся. Шефир напишет, а пишет он превосходно - и все наладится.

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Я помню, как долго не мог придти в себя после назначения Турчинова, а теперь смотрю это становится доброй традицией. И бывший министр финансов на должности председателя СНБО вызывает некоторое удивление. Это так, мягко формулирую. Опять-таки, хотелось бы увидеть закон об импичменте. И снятие неприкосновенности в реале. И что там еще обещалось? А то 3% проходной по закрытым спискам - это не то, о чем мечталось до того, как... Особенно, когда понимаешь, какое говно крутилось на местах вокруг штабов ВАЗ, и четко знаешь, что оно сейчас полезет из всех щелей.

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Полезет, займет кресла и начнет монетизировать свою командную принадлежность. А там есть такие выдающиеся экземпляры, что пробу негде ставить, да и ставить нет необходимости. Бывалые ребята, давно шакалят. Я пока не стану называть фамилии, но если на места начнет приходить то, о чем я слышал, если этот мусор не отсеют на ранней стадии, то придется. Дефицит кадров - страшная штука, но пачкать руки некомильфо. Происходящее напоминает мне фантасмагорию. Или сериал.))) Что не удивительно.

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Автор
Ян ВалетовЯн Валетов
Особа
Володимир Зеленський
Джерело
Джерело:Facebook Яна Валетова
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Kolunenko Oleg
Kolunenko Oleg
Мужик - на то и мужик: сказал - сделал. Неужели "терпелки" не хватило? Обидно,- мы с Вами земляки как-никак. Дайте же ему 100 дней, а потом и выводы делайте! Что же вы все не комментируете "последние шаги" Пороха? Всех "своих" убрал (кабы чего не вышло). Вся "порохорать" написала "заявы про звильнення" - "чисто в пику Зеленскому" - хай усю відповідальність несе особисто! Таке враження, що в усіх посадовців термін "ПАТРИОТИЗМ" зник, як тількі оголосили результати виборів! Стыдно, господа (чи панове)! Народ проголосовал за свою готовность к переменам, а вы хотите на третий день каденции Президента кардинальных перемен?. А ничего, что 220 000 державних чиновників, призначених ПОП, ніяк не сприймають нову владу? А може Ви особисто очікуєте термінових змін наступного дня після інавгурації, не вважаючі, що потрібно усіх "попередників" усунути від "кормушки"? Или Вы верите в кристальную честность этих чиновников? Выйдите на улицу и гляньте вокруг. Ничего не изменилось с 2014 года? Вот то-то и оно! (Я прошу прощения у тех "счастливцев", где изменения произошли по инициативе "частных инвесторов" или из-за непреодолимой настойчивости самих УКРАИНЦЕВ).
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
-"что сломать систему и устроить всеобщий ПЦ"...очень точно замечено...автору респект...)))
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Тарас Бор
Тарас Бор
Дык Вас,Валетов,не хватило и на 4 дня с Вашим "зароком".
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