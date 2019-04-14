Вот, достали, честное слово.

Да, я стараюсь быть над схваткой. Я стараюсь быть объективным.

Я не женат ни на ком из кандидатов. Я никому ничем не обязан. Я не во власти. Я не в схемах. Я не пилю бюджет. Я не хочу его пилить и дальше.

Ни одного из кандидатов не собираюсь рисовать в одну краску.

Не раз писал о том, что Порошенко много хорошего сделал для страны.

Не раз писал, что особой борьбы с коррупцией я так и не увидел. Многие кадровые назначения просто воняют кумовством и коррупцией - об этом тоже писал.

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Есть ли изменения? Да, есть. Есть ли непростительные ошибки? Да, есть. Но, несмотря на это, я проголосовал за ПАП в первом туре, так как вижу в нем меньшее зло. Для меня этого вполне достаточно, чтобы проголосовать "за".

Между Порошенко, Тимошенко, Ляшко, Гриценко, Смешко я бы однозначно выбрал Порошенко.

Теперь претендентов только двое. Личное противостояние.

Считаю ли я избрание Зеленского катастрофой? Ни в коей мере. Более того, наступление пропагандонов из АП на ЗЕ вызвало у меня полное неприятие тактики пропрезиденстких сил. Не уровне тошноты. Брезгливо мне. И я считаю, что в возможном поражении Порошенко 50% их вины. Гнал бы сраной метлой этих кривомозгих ебл*нов, без выходного пособия.

У меня одна претензия к кандидату Зеленскому.

Я знаю Вовочку из Квартала, прикольного парня. С удовольствием выпил бы с ним водки, почесал бы анекдоты.

А вот Владимира Александровича Зеленского я не знаю совсем. Что он думает делать? На кого опираться? Кто у него в команде? Что он лично думает по основным вопросам? Об экономике? О внешней политике? О назначениях?

Я Дмитрия Разумкова знаю лучше, чем кандидата в Президенты. Я Голобородько Василия Ивановича знаю лучше.

То, что я слышал от него до сих пор, ввергало меня в тоску! Я не готов его поддерживать на пустом месте.

Я знаю сильные места Порошенко, но он попал в безвыходное положение по собственной вине. Он - жертва системы, которую сам и построил. Он сам взрастил ненависть к себе, дал к этому весомые поводы. Он - не жертва обстоятельств. Он их творец. Возможно, потому что не умеет иначе, но это уже неважно. Сделано то, что сделано. История не терпит сослагательных наклонений.

Я благодарен ему за то, что он сделал. Уверен, что он уже остался в истории Украины и не в отрицательной роли. Мог лучше, но не все получилось - это не худший вариант. Можете кидать в меня тапками, но ПАП, при всех его отрицательных моментах, не черное пятно, типа Януковича, он - сложная фигура.

Плохо то, что я не могу оценить альтернативу Порошенко. И никто не может.

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Когда люди голосуют за героя сериала или за свои несбыточные мечты - это смешно и грустно.

Следующий президент тоже человек. Он будет иметь достоинства и недостатки, что-то будет уметь, а что-то нет. Он будет ошибаться, как все. Он будет верить окружению, а оно будет его обманывать. Он будет пытаться сделать лучше, а получится, как всегда. И люди в нем разочаруются.

Люди легко очаровываются и разочаровываются. Они всего лишь люди. И президент всего лишь человек.

Мне не надо переобуваться, мои дорогие и недорогое читатели. Я стараюсь быть над схваткой не потому, что высокомерный, а потому, что понимаю неизбежность ошибок и многовариантность ложного выбора.

Идеального выбора не существует, если вы еще этого не поняли. Вообще не существует.

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