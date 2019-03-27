Знаете, что я хочу вам сказать, ребята?

То, что вызывает у вас такое неприятие, такую взаимную ненависть и потоки оскорблений, называется демократия.

И еще - вам чужда свобода слова.

И еще - вы ненавидите свободу верить в то, во что хочется не вам, а кому-то другому.

На словах мы не хотим напоминать "запоребрик", а на деле пытаемся напалмом выжечь то, что с огромным трудом проросло в гражданском обществе.

Выборы - это от слова "выбирать", а не от слов "поддерживать" или "подчиняться". Путинский режим имени пятого срока вечно избранного прикидывается демократией, а мы с увлечением играемся в тоталитаризм.

Если человек не поддерживает ваши взгляды, убеждения или выбор, то вовсе не обязательно он глуп, продажен или им руководит рука Москвы. Просто он иначе думает. Это нормально.

Все не могут идти в ногу. Свободные люди конечно же тоже ходят строем, но при жесткой необходимости - например, в армии, а не для удовольствия побродить стадом по мирным лугам.

Вы так жестоко и грязно клеймите друг друга, что я перестаю понимать, как разные политические группы посмотрят друг другу в лицо после выборов. Нет, политики разберутся, им не в первой ссать друг другу в глаза, а вот как те, кто проголосует за Зеленского будут общаться со сторонниками Порошенко и наоборот - я не понимаю.

И еще, мне интересно, где сегодня те, кто совсем недавно проголосовал за ростовского сидельца? Сейчас кого не спросишь голосовал исключительно против всего плохого, за все хорошее. Уверен, через три года, все будут на голубом глазу вещать, что голосовали за победителя. И неважно, кто будет этот победитель. Кто победит, тот и будет прав. До того момента, как не побежит в Ростов.

Наш выбор всегда правильный. Выбор наших оппонентов - это выбор глупый, вредный и за деньги.

Слушайте, Януковича тоже выбрали мы. Мы все. Его выбрала Украина на демократических выборах. Большинством голосов. После Ющенко, кстати. После Майдана 2004. Добровольно.

Помните: Ющенко - ТАК!?

Сколько времени понадобилось, чтобы он стал НЕ ТАК? Настолько НЕ ТАК, что политический труп Януковича вылез из могилы и был избран большинством голосов?

Ющенко тоже был свободным выбором, который мы так страстно защитили, чтобы добровольно похерить через 4 года.

Понимаете, выбирать - разочаровываться - снова выбирать - это нормально. Это процесс, который называется эволюцией.

Вот трах*ть конституцию, чтобы консервировать власть - ненормально.

Я не поддерживаю Тимошенко, но знаю приличных и вполне вменяемых людей, которые будут за нее голосовать. Их немного в моем окружении, но, если их вдруг окажется большинство и ЮВТ получит вожделенную власть, я приму выбор большинства.

Потому что я убежден, что ошибки исправляются, а политическое мертвое болото диктатуры - смерть для общества.

Новини Мы сами выкопали яму себе и стране

И если у власти останется Порошенко - это не трагедия и не кошмар. Это означает, что большая часть общества его поддерживает. И не надо мне рассказывать про фальсификации, идите наблюдателями - вы в своем праве.

И если выиграет Зеленский - отлично. Мир не рухнет. Сложные системы устойчивы, этому еще в институте учат. Он не рухнул ни при любых друзях, ни при донецких пацанах, уж как-нибудь выдержит новый криворожско-днепровский период.

Научиться уважать чужой выбор и не плевать на чужое мнение - признак цивилизованности общества. Нынешнее поведение - сомалийский синдром. Мне стыдно за некоторых моих знакомых. Способность к критическому мышлению выжжена до тла самыми примитивными пропагандистскими приемами. Остались лишь рефлексы.

Демократия - это не означает автоматическую победу того то, что нравится вам. Это свободная конкуренция мнений и корректный подсчет голосов.

Позаботьтесь лучше о том, чтобы выразить свое мнение в бюллетене и проследить за тем, чтобы голоса правильно учли.

Забрасывать друг друга пометом неконструктивно.

Хао.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!