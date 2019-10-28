Головна Новини
28 жовтня • оновлено в 13:49
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Якщо Зеленський змусить: в Москві назвали умови зустрічі з Путіним

1.5т Читати матеріал російською

Говорити про початок розведення сил на Донбасі, що є частиною підготовки до проведення "нормандського саміту", можна буде, якщо президент України Володимир Зеленський змусить добровольців виконувати його накази.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс Україна". Він додав, що в Кремлі стежили за поїздкою Зеленського в Золоте.

Новини
Зрив "нормандського саміту": Україні запропонували "стимулювати" Путіна

"Ми стежили з великою увагою (за поїздкою Зеленського). Деякі діалоги (між українським лідером і представниками добровольчих батальйонів), які мали місце, висвітили на повний зріст проблеми, які є і показали першоджерело цих проблем", – зазначив Пєсков.

Путін і Зеленський

Путін і Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Міністерства закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що українська сторона очікує початку переговорів в "нормандському форматі" протягом півроку.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Україна
Тег
нормандський формат
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
19
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
показали первоисточник этих проблем? да не нужно быть семь пядей во лбу что бы этот первоисточник увидеть. ващета благодаря этому первоисточнику и все началось
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Что Зеленский хочет услышать на этом саммите? Меркель будет по тихому отстаивать бизнес интересы немецких компаний. Макрон уже просрал Францию и понимает, что желтые жилеты финансируются явно не из Франции, а поэтому нужно готовиться к выборам, а Украина тут плохой союзник. Путин вообще будет наслаждаться беспомощностью Вовика, а на главные предложения у него есть один ответ "Нас там нет. Договаривайтесь с ОРДЛО, а я вам помогу!". Ну а как он помогает мы уже знаем пять лет! Зачем нам прогибаться, идти на конфликт с добробатами и обществом в целом, если мы знаем какой может быть результат. Необходимо ездить на эти встречи, когда пригласят, а не инициировать их. Мы честно выполнили Будапештское соглашение, а в итоге наши партнеры США, Англия просто отморозились своей "озабоченностью"! Нужно начинать работы по восстановлению ядерного оружия, чтобы на равных беседовать с отмороженными соседями. Тем более средства доставки, ракеты, у Украины есть, причем нового поколения!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Питон Каа
Питон Каа
Бессмысленно вести переговоры с тем, кто ничего не может и ничего не решает...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel