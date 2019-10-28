Якщо Зеленський змусить: в Москві назвали умови зустрічі з Путіним

Говорити про початок розведення сил на Донбасі, що є частиною підготовки до проведення "нормандського саміту", можна буде, якщо президент України Володимир Зеленський змусить добровольців виконувати його накази.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс Україна". Він додав, що в Кремлі стежили за поїздкою Зеленського в Золоте.

"Ми стежили з великою увагою (за поїздкою Зеленського). Деякі діалоги (між українським лідером і представниками добровольчих батальйонів), які мали місце, висвітили на повний зріст проблеми, які є і показали першоджерело цих проблем", – зазначив Пєсков.

Путін і Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Міністерства закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що українська сторона очікує початку переговорів в "нормандському форматі" протягом півроку.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!