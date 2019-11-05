Експерти Громадського руху "Рідна країна" проаналізували динаміку природного руху населення та зробили демографічний прогноз України на 2050 та 2100 роки.

Ми виходили з того, що влада щонайменше не буде погіршувати якість життя людини.

За таких обставин, населення України

в 2050 році становитиме 33.5 мільйони, а

в 2100 - 19.5 мільйонів.

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Отож, постійне населення на 1 січня 2019 року становило 41 мільйон 983 564 особи.

За січень-серпень 2019 року природне скорочення кількості населення в Україні становило -187 046 осіб.

Таким чином, динаміка скорочення населення в Україні складає 23 381 осіб на місяць (187 046/8 місяців). Оперуючи офіційними статистичними даними можна зпрогнозувати, що скорочення населення в Україні у 2019 році становитиме не менше, як 280 572 осіб (23 381 х 12 місяців).

Це, на жаль, гірший показник у порівнянні з попередніми роками:

у 2018 році скорочення населення складало 233 202 особи;

у 2017 році - 210 136 осіб;

у 2016 році - 186 592 особи;

у 2015 році - 165 789 осіб.

Навіть на умови збереження нинішніх темпів скорочення на рівні 2019 року населення України в 2050 році становитиме 33,5 млн тобто скоротиться на 8,4 млн. (41 983 564 – (280 572 х 30 років)=33 566 404), а в 2100 році – 19,5 млн, тобто скоротиться на 22,4 млн. (41 983 564 – (280 572 х 80 років) = 19 537 804).

Отже, в 2050 році на території України проживатиме 79 % від кількості населення станом на 2019 рік, а в 2100 році – всього 46,4 %.

Для інформації

За даними ООН населення планети до 2050 року зросте на 2 мільярди людей та сягне 9,7 мільярдів (на даний час 7,7 мільярда), а в 2100 році, за прогнозами науковців, населення планети становитиме 11,2 мільярди людей.

І не менш важливо розуміти, що якщо й надалі уряди технократів будуть лікувати селян через телемедицину, знищувати безоплатні спортивні гуртки та дитячо-спортивні школи, не фінансувати програми захисту довкілля, робити багатих ще багатшими, а бідних біднішими, то чисельність українців у 2050 та 2100 роках буде ще меншою!

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