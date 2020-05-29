Сумновідома заява Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова про необхідність зміни мовного Закону, який не враховує інтереси "російськомовного населення" – це політико-виборчий крок, який я називаю "назад до Януковича".

Команда Януковича, особливо в часи консультування Манафортом, в період соціально-економічних провалів та втрати рейтингів завжди починала активно воювати з "націоналістами і бандерівцями" та захищати "російськомовну Україну".

Нині, вже команда Зеленського все переробила: економіку підняла, корупціонерів посадила, освітян ощасливила високими зарплатами, мир забезпечила. Настав час захищати російську мову!

Отож, мусимо визнати, що у влади є така традиція:якщ о все пропало, то починай захищати російську мову!