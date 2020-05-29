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29 травня • оновлено в 12:40
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Микола Томенко
Микола Томенко
Український політик Всі статті автора

Якщо все пропало, то починай захищати російську мову!

3.1т

Сумновідома заява Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова про необхідність зміни мовного Закону, який не враховує інтереси "російськомовного населення" – це політико-виборчий крок, який я називаю "назад до Януковича".

Команда Януковича, особливо в часи консультування Манафортом, в період соціально-економічних провалів та втрати рейтингів завжди починала активно воювати з "націоналістами і бандерівцями" та захищати "російськомовну Україну".

Нині, вже команда Зеленського все переробила: економіку підняла, корупціонерів посадила, освітян ощасливила високими зарплатами, мир забезпечила. Настав час захищати російську мову!

Отож, мусимо визнати, що у влади є така традиція:якщ о все пропало, то починай захищати російську мову!

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Автор
Микола Томенко Микола Томенко
Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
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