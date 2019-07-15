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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Якщо виборець Гриценка прийде на вибори, "Громадянська позиція" пройде у Раду – соціолог

12.5т Читати матеріал російською

За низької явки "Громадянська позиція" має можливість набрати 5% на позачергових виборах до Верховної Ради України 21 липня.

Таку думку висловив соціолог Дмитро Дмитрук у коментарі "4 каналу". "Громадянська позиція" Гриценка, згідно з кількома соціологічними дослідженнями, набирає майже 4,5%. Якщо виборець Гриценка прийде на дільниці, за низької явки "Громадянська позиція" набере понад 5% і зайде до Ради", – пояснив Дмитрук.

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

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Як зазначив OBOZREVATEL, з'явилась інформація про те, що до ВРУ потрапляє п'ять партій – "Громадянська позиція" на межі. За іншими даними, до парламент проходять чотири партії, ще дві мають шанси.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Анатолій Гриценко Дмитро Дмитрук
Місце
Україна
Тег
Громадянська позиція
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Bonneau Margaret
Bonneau Margaret
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
соответственно если избиратель к гриценке не придет,то гражданская позиция пойдет на куй,что ,скорее всего ,и будет.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Sirko Bogdan, Пускай заходит Гриценко, главное чтобы меньше зашло осколков рыгов, таких как зажоп, опоблок и другие твари.
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