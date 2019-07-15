Якщо виборець Гриценка прийде на вибори, "Громадянська позиція" пройде у Раду – соціолог

За низької явки "Громадянська позиція" має можливість набрати 5% на позачергових виборах до Верховної Ради України 21 липня.

Таку думку висловив соціолог Дмитро Дмитрук у коментарі "4 каналу". "Громадянська позиція" Гриценка, згідно з кількома соціологічними дослідженнями, набирає майже 4,5%. Якщо виборець Гриценка прийде на дільниці, за низької явки "Громадянська позиція" набере понад 5% і зайде до Ради", – пояснив Дмитрук.

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Як зазначив OBOZREVATEL, з'явилась інформація про те, що до ВРУ потрапляє п'ять партій – "Громадянська позиція" на межі. За іншими даними, до парламент проходять чотири партії, ще дві мають шанси.

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