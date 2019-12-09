"Якщо розкриємо – втратимо все!" Путіна розлютила позиція Зеленського щодо Донбасу

Глава РФ Володимир Путін заявив, що Мінські угоди є безальтернативними в питанні вирішення конфлікту на Донбасі.

На прес-конференції за підсумками переговорів "Нормандки четвірки" в Парижі він зажадав виконання тих пунктів, які були підписані в 2015 році.

Він заявив, що Україна не відновить контроль над кордоном до тих пір, поки не проведе на Донбасі вибори. Президент Володимир Зеленський же підкреслив, що ніколи не піде на такі умови.

скріншот нормандська четвірка

"Навіщо розкривати Мінські угоди і їх заново переписувати? Якщо ми розкриємо один пункт, то почнеться переписування інших. І ми взагалі втратимо все! Створимо ситуацію, при якій взагалі нічого не зможемо зробити", – пригрозив Путін.

нормандська четвірка скріншот

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський і Путін також провели двосторонні переговори та спілкувалися тет-а-тет близько 10 хвилин. При цьому на "нормандському саміті" український президент не потиснув руку агресору.

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