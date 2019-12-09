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10 грудня • оновлено в 02:56
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"Якщо розкриємо – втратимо все!" Путіна розлютила позиція Зеленського щодо Донбасу

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Глава РФ Володимир Путін заявив, що Мінські угоди є безальтернативними в питанні вирішення конфлікту на Донбасі.

На прес-конференції за підсумками переговорів "Нормандки четвірки" в Парижі він зажадав виконання тих пунктів, які були підписані в 2015 році.

Він заявив, що Україна не відновить контроль над кордоном до тих пір, поки не проведе на Донбасі вибори. Президент Володимир Зеленський же підкреслив, що ніколи не піде на такі умови.

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скріншот

скріншот

нормандська четвірка

"Навіщо розкривати Мінські угоди і їх заново переписувати? Якщо ми розкриємо один пункт, то почнеться переписування інших. І ми взагалі втратимо все! Створимо ситуацію, при якій взагалі нічого не зможемо зробити", – пригрозив Путін.

нормандська четвірка

нормандська четвірка

скріншот

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський і Путін також провели двосторонні переговори та спілкувалися тет-а-тет близько 10 хвилин. При цьому на "нормандському саміті" український президент не потиснув руку агресору.

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Теми
мінські домовленості Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Переговори Зеленського та Путіна
Особи
Ангела Меркель Еммануель Макрон Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Франція Париж
Тег
нормандський формат
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Николаев Олег
Николаев Олег
Читать надо так: Путин отказал Зеленского в переписываний Минска-2. И был поддержан немцами и французами.
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Santi Amonito
Santi Amonito
А ху*ло-то хорошо зеленский опустил: и с Крымом, и с границей, и с выборами, и с сепаратистами. Вообще черт лысый к@цапстанский потерял нюх и гибкость - был обосравшимся с ног до головы: про дипломатов вжарили, про мельдоний отымели. А про "мынские договоренности" дур@к-дур@ком оказался - про какие-то "пункты" блеял, что их нельзя обговаривать - это же "договоренности", прідурок. И вообще "гибкость" для ху*ла - не его конёк, - двигаться старому обрыганному пеньку уже не в мочь. Ну ничего, "негибкость" на к@цапстане исправляет только одно ... - "лебединое озеро".
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Николаев Олег
Николаев Олег
Santi Amonito, завтра начинают принимать гривну во всех магазинах Крыма и учить в школе мову. Перемога!
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Луковникова Елена
Луковникова Елена
Santi Amonito, перемога плавно перетекающая в зраду!?:-)))
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