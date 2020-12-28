Тільки зараз руки дійшли прокоментувати розповідь Зеленського про "якщо нападуть з Криму – мобілізуємо жінок".

Нагадаю, сказав він так:

"Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє".

Що це показує? Давайте по пунктах.

1. Коли Зеленському не подобається якийсь варіант розвитку подій, він просто робить вигляд, що його немає. Не планує нічого в той бік, а просто сподівається, що це не трапиться. Такий психотип. Одного страуса Януковичу таки вдалося виростити.

2. Зеленський щиро судить себе і інших абсолютно різними стандартами. "Будуть мобілізовані всі" – каже людина, яка успішно втікала від повістки.

3. Зеленський взагалі не знає, як виглядає сучасна війна. Наш Головнокомандуючий вважає, що її виграє кількість гарматного м'яса. Що якщо Росія нападе з нового боку, нас врятує кількість, яку ми докинемо людьми без бойового досвіду, без злагодження, без екіпірування, без зброї – включно з жінками.

4. Зеленський вважає, що Росію стримуватиме факт, що це буде погано для населення України.

Ну ок.

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