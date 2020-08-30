Якщо Фокіна не звільнять, Україна буде реалізовувати план Путіна, – Бутусов

Якщо президент України Володимир Зеленський не спростує заяву першого заступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Вітольда Фокіна про особливий статус і загальну амністію, це буде мати важкі наслідки для влади.

Про це написав у Facebook блогер і журналіст Юрій Бутусов. Він назвав заяву Фокіна капітуляцією перед Путіним і визнанням окупації Донбасу і Криму.

Бутусов нагадав, що Зеленський призначив до ТКГ близького до Медведчука Кравчука і відомого своїми антиамериканськими заявами Фокіна за поданням головного переговірника з Москвою – глави ОП Андрія Єрмака.

"Тепер зрозуміло, що призначення для людей похилого віку Кравчука і Фокіна, яким нема чого втрачати, і які взяти готові на себе будь-яку ганьба, це не самодіяльність, а підготовлене інформаційне вкидання – причому через проросійське видання. Безсумнівно, це зроблено за вказівкою Офісу президента", – написав журналіст.

Він припустив, що, якщо Фокіна не звільнять з ТКГ, а Зеленський не засудить цю його заяву і не відсторонить Єрмака від ведення переговорів з представником Путіна, значить чинне керівництво України буде шукати способи реалізувати цей "зрадницький" план.

"Значить, оголошення припинення вогню на фронті – це не тимчасовий крок, як обіцяє військове керівництво – а спроба без всяких умов здати Донбас без опору – як в 1992-му році Молдова здала Росії Придністров'я", – зазначив блогер.

На його думку, якщо Зеленський буде намагатися зараз реалізувати "план "Фокіна-Єрмака" на Донбасі, він зустріне широкий опір в суспільстві.

"За соцопитуваннями понад 60% українців хочуть інтеграції до Євросоюза, а близько 50% хочуть вступу України до НАТО. Перемир'я на Донбасі на умовах Путіна – це означає назавжди блокаду євроінтеграції та інтеграції в НАТО, це закріплення вічної залежності від Москви, так як це відбувається в Молдові і Придністров'ї. Там не стріляють – але там немає ніяких системних реформ і немає розвитку, там Росія підриває ситуацію зсередини. Спроба влади спертися на маргінальні в суспільстві проросійські сили приречена на провал", – підкреслив Бутусов.

Бутусов назвав заяву Фокіна капітуляцією перед Путіним. Facebook Юрія Бутусова

Якщо Зеленський спробує реалізувати "план "Фокіна-Єрмака" на Донбасі, він зустріне опір в суспільстві. Facebook Юрія Бутусова

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Вітольд Фокін заявив, що особливий статус необхідно надати всій території Донбасу, а не тільки окупуваним районам.

Також Вітольд Фокін запропонував піти з Росією на компроміс заради виконання Мінських угод, зокрема провести загальну амністію.