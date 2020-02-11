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11 лютого • оновлено в 17:29
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"Якщо домовимося": Зеленський назвав терміни виборів на Донбасі

2.3т
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Президент України Володимир Зеленський вважає, що шанс того, що вибори на Донбасі відбудуться восени 2020 року одночасно з місцевими виборами по всій країні, є. Разом з тим він не виключив ймовірність заморожування збройного конфлікту.

Своїми припущеннями глава держави поділився в інтерв'ю Інтерфакс-Україна. За його словами, місцеві вибори, які проходять одночасно по всій країні, об'єднують країну, і він вважає це важливим символом. При цьому Зеленський підкреслив, що вибори на Донбасі можливі тільки після завершення там військових дій і виведення іноземних збройних формувань.

"Наскільки це ймовірно? Якщо ми домовимося, все одно треба буде десь місяці три, як мінімум, для того, щоб там на місці забезпечити безпеку для всіх – і для журналістів, і для ЦВК, для всіх спостерігачів. Я чомусь вірю, що це можливо, є чомусь таке відчуття", – сказав президент.

Він додав, що багато що стане зрозуміло після чергового саміту "нормандської четвірки", який запланований на квітень. "Якщо там буде знову топтання на місці, шанси на місцеві вибори зменшаться в рази", – вважає Зеленський.

Також в цьому контексті глава держави порушив і питання обміну утримуваними особами. За його словами, списки цих людей довгі і їх потрібно розбивати.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

"По той бік близько 200 наших, у нас тут десь 175-180. А це означає, що за один раз їх повернути неможливо через підготовку документів. Тому цей процес буде ділитися на кілька обмінів", – розповів президент.

Говорячи про ймовірність заморожування конфлікту, Зеленський зазначив, що цей процес нічим не буде відрізнятися від того, що відбувається зараз.

"Розведення по всій лінії – це довгий процес, який займе багато років. Настільки довгий, що навряд чи хтось із лідерів "нормандії" залишиться на своєму місці", – спрогнозував він.

Підсумовуючи, Зеленський додав, що головне, про що потрібно думати, – це "про людей, які там живуть у війні та про тих, хто виїхав, але хоче повернутися".

"На окупованій території багато людей, які хочуть, щоб їх не покинули, і тому ми зобов'язані спробувати домовитися", – резюмував президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
А кто этому идиоту сказал, что будет саммит? После того, что он под коксом наплёл в Польше в угоду Дуде, с ним вообще никто разговаривать не будет. Авансы кончились, пошли долги.
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
а как это будет выглядеть.выборы.ну никак не представляю
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Какой же зеля идиот... Неужели он сам верит, в то что говорит??? Кто на той стороне ждёт Украину???? Д,Б!!!
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Андрущенко Владимир, идиот - это такие как ты, которые сидят в своих тёплых сарайчиках и думают, что их это не коснётся ! Копай схрон поглубже, в нём тебя и ...
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