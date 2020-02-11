"Якщо домовимося": Зеленський назвав терміни виборів на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський вважає, що шанс того, що вибори на Донбасі відбудуться восени 2020 року одночасно з місцевими виборами по всій країні, є. Разом з тим він не виключив ймовірність заморожування збройного конфлікту.

Своїми припущеннями глава держави поділився в інтерв'ю Інтерфакс-Україна. За його словами, місцеві вибори, які проходять одночасно по всій країні, об'єднують країну, і він вважає це важливим символом. При цьому Зеленський підкреслив, що вибори на Донбасі можливі тільки після завершення там військових дій і виведення іноземних збройних формувань.

"Наскільки це ймовірно? Якщо ми домовимося, все одно треба буде десь місяці три, як мінімум, для того, щоб там на місці забезпечити безпеку для всіх – і для журналістів, і для ЦВК, для всіх спостерігачів. Я чомусь вірю, що це можливо, є чомусь таке відчуття", – сказав президент.

Він додав, що багато що стане зрозуміло після чергового саміту "нормандської четвірки", який запланований на квітень. "Якщо там буде знову топтання на місці, шанси на місцеві вибори зменшаться в рази", – вважає Зеленський.

Також в цьому контексті глава держави порушив і питання обміну утримуваними особами. За його словами, списки цих людей довгі і їх потрібно розбивати.

Володимир Зеленський

"По той бік близько 200 наших, у нас тут десь 175-180. А це означає, що за один раз їх повернути неможливо через підготовку документів. Тому цей процес буде ділитися на кілька обмінів", – розповів президент.

Говорячи про ймовірність заморожування конфлікту, Зеленський зазначив, що цей процес нічим не буде відрізнятися від того, що відбувається зараз.

"Розведення по всій лінії – це довгий процес, який займе багато років. Настільки довгий, що навряд чи хтось із лідерів "нормандії" залишиться на своєму місці", – спрогнозував він.

Підсумовуючи, Зеленський додав, що головне, про що потрібно думати, – це "про людей, які там живуть у війні та про тих, хто виїхав, але хоче повернутися".

"На окупованій території багато людей, які хочуть, щоб їх не покинули, і тому ми зобов'язані спробувати домовитися", – резюмував президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

2 лютого тодішній помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак також заявив, що в кінці жовтня Україна, ймовірно, зможе провести місцеві вибори на всій території, включаючи окупований Донбас.

Однак голова Комітету виборців України Олексій Кошель вважає, що підготувати і провести демократичні вибори на окупованих територіях в кінці жовтня 2020 року практично неможливо.

У свою чергу глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в нинішніх умовах проводити вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу не можна.

Спершу повинні бути виконані мінімум три ключових умови: повне припинення вогню, відведення російських військ аж до Ростова і отримання українською владою контролю над ситуацією.

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