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2 січня • оновлено в 15:02
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''Як дзвонити Гітлеру після бомбардувань'': нардеп жорстко розкритикував вчинок Зеленського

2.1т
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Новорічне привітання президента Володимира Зеленського лідера Росії Володимира Путіна не що інше, як прояв слабкості і невміння відстоювати свої позиції.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив народний депутат, представник фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. Дії гаранта можуть ще більше нашкодити Україні, оскільки нас перестане підтримувати західне суспільство щодо теми санкцій і дипломатичного тиску на РФ.

"Зеленський думає, що у нього все круто і під контролем, але насправді він скоро рік, як президент, а особливих проривів у відносинах з Росією не сталося. Так, був обмін, але насправді ніякого перемир'я немає, кожен день хтось гине на війні.

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Зеленський думає, що Путін вів війну проти Порошенка, бо той був поганий. Але по суті сам Зеленський потрапив в путінський капкан, оскільки лідер РФ розуміє тільки силу, а не слюні", – сказав нардеп.

Зеленський та Путін

Зеленський та Путін

Він також порівняв дзвінок Зеленського Путіну з тим, якби "колишній прем'єр-міністр Великобританії Вінстон Черчилль мило вітав Гітлера під час бомбардувань Лондона".

"Я не можу уявити, щоб лідер воюючої країни так намагався задобрити агресора. Будь-які розмови між Україною і Росією можуть початися тільки в одному випадку – коли РФ забере свої війська і заплатить нам репарації. Тому говорити треба було не про корпоративи і Снігуроньку, а про санкції і репарації", – заявив Гончаренко.

Нардеп ЄС упевнений, що такі дзвінки поганий сигнал Франції і Німеччини, оскільки це створить ілюзію, що Україна і Росія здатні самі все вирішити, а лідери вже домовились по Криму та Донбасу. Таким чином наші іноземні партнери перестануть нас підтримувати в питанні тиску на РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше, 29 грудня, відбувся великий обмін полоненими між Україною та самопроголошеними "Л/ДНР", в ході якого терористам були передані 124 людини. В Україну повернулися 76 громадян.

  • Полонених в аеропорту "Бориспіль" особисто зустрічав президент Володимир Зеленський.

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Автор
Марина Данилюк-Єрмолаєва Марина Данилюк-Єрмолаєва
Тема
Ексклюзив
Особи
Олексій Гончаренко Володимир Путін
Місце
Україна
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