''Як дзвонити Гітлеру після бомбардувань'': нардеп жорстко розкритикував вчинок Зеленського

Новорічне привітання президента Володимира Зеленського лідера Росії Володимира Путіна не що інше, як прояв слабкості і невміння відстоювати свої позиції.

Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив народний депутат, представник фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко. Дії гаранта можуть ще більше нашкодити Україні, оскільки нас перестане підтримувати західне суспільство щодо теми санкцій і дипломатичного тиску на РФ.

"Зеленський думає, що у нього все круто і під контролем, але насправді він скоро рік, як президент, а особливих проривів у відносинах з Росією не сталося. Так, був обмін, але насправді ніякого перемир'я немає, кожен день хтось гине на війні.

Зеленський думає, що Путін вів війну проти Порошенка, бо той був поганий. Але по суті сам Зеленський потрапив в путінський капкан, оскільки лідер РФ розуміє тільки силу, а не слюні", – сказав нардеп.

Зеленський та Путін

Він також порівняв дзвінок Зеленського Путіну з тим, якби "колишній прем'єр-міністр Великобританії Вінстон Черчилль мило вітав Гітлера під час бомбардувань Лондона".

"Я не можу уявити, щоб лідер воюючої країни так намагався задобрити агресора. Будь-які розмови між Україною і Росією можуть початися тільки в одному випадку – коли РФ забере свої війська і заплатить нам репарації. Тому говорити треба було не про корпоративи і Снігуроньку, а про санкції і репарації", – заявив Гончаренко.

Нардеп ЄС упевнений, що такі дзвінки поганий сигнал Франції і Німеччини, оскільки це створить ілюзію, що Україна і Росія здатні самі все вирішити, а лідери вже домовились по Криму та Донбасу. Таким чином наші іноземні партнери перестануть нас підтримувати в питанні тиску на РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше, 29 грудня, відбувся великий обмін полоненими між Україною та самопроголошеними "Л/ДНР", в ході якого терористам були передані 124 людини. В Україну повернулися 76 громадян.

Полонених в аеропорту "Бориспіль" особисто зустрічав президент Володимир Зеленський.

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