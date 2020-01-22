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22 січня • оновлено в 16:33
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Якою має бути зарплата Зеленського і міністрів: Кравчук дав поради "слугам"

1.5т
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У президента України Володимира Зеленського та його команди будуть серйозні неприємності, якщо зарплата чиновників буде в сотні разів більше зарплати звичайних громадян.

Про це перший президент України Леонід Кравчук написав в своєму блозі на сайті НВ. За його словами, якщо зарплата чиновників в сотні разів перевищує середню зарплату українців, то спертися на них дуже важко. Ці люди нагадують велике багаття, який може в будь-який час спалахнути.

Володимир Зеленський і Леонід Кравчук

Володимир Зеленський і Леонід Кравчук

Колаж

Перший президент України також відзначив, що зарплата чиновників повинна залежати від загальної соціально-економічної ситуації в країні і не може йти врозріз з нею. Якщо ж, на думку політика, чиновники намагаються "вибити" собі підвищення зарплати, люди роблять висновок, що люди при владі знаходяться не за покликом серця, а для збагачення.

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"Зарплата топ-чиновника повинна бути досить пристойною, але не перевищувати рівень середньої заробітної плати в Україні більше, ніж в п'ять разів. Тобто, якщо ми маємо зараз середню зарплату в Україні, скажімо, 8000 гривень, то в залежності від вищезазначених загальних положень ця зарплата повинна бути не більше 30-40 тисяч гривень. Зараз деякі чиновники отримують зарплати, які в сотні разів перевищують середню ", – вважає Леонід Кравчук.

Також президент засумнівався в тому, що високі зарплати можуть допомогти побороти корупцію в вищих ешелонах влади: "Людина, яка вже займався корупцією, схожий на людину, яка грає в азартні ігри або захопився алкоголем. Корупціонер отримував від цього задоволення і буде робити все, щоб це продовжити", – зазначив Кравчук.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, міністр освіти Анна Новосад заявила, що їй не вистачає зарплати в 36 тисяч гривень, щоб думати про майбутнє і про створення сім'ї, тому натякнула на можливу відставку. Її заява викликала бурхливу реакцію в суспільстві.

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Тема
Зарплати в Україні
Особи
Володимир Зеленський Леонід Кравчук
Тег
зарплата
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Shymskaja Elvira
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