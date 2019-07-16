"Якого хр*на?!" Цимбалюк поставив на місце прихильників федералізації України

Ніхто з інших держав, а особливо Росія, не має права вказувати Україні, яким має бути її державний устрій.

Отже, будь-які розмови про федералізацію абсолютно безглузді, наголосив український журналіст Роман Цимбалюк під час щотижневого стріму на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того, він нагадав росіянам, що їх власна країна сама насправді не є федерацією де-факто. Адже всі рішення для будь-якої її частини ухвалюються і затверджуються в Москві.

Роман Цимбалюк Скріншот відео

"Коли ви нам радите те, чим не користуєтеся самі по суті, мені здається, тут якась вада. І найголовніше – якого хр*на люди з сусідньої країни розповідають, який у нас повинен бути державний устрій?! Ось ці негідники, які розповідали, що нам потрібна терміново федералізація, після того, як окупували Донбас, якогось хр*на (напевно, в рамках любові до слова "Новоросія") встановили кордон між Луганськом і Донецьком. Ви таку нам хочете федералізацію? Тому не треба нам розповідати з цього приводу нічого. Ми самі разберемося", – жорстко відповів Цимбалюк громадянам країни-агресора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк зазначив, що, пропонуючи провести телеміст між Україною і Росією, кремлівські пропагандисти не повинні забувати, яка доля спіткала СРСР після реалізації цього кроку зі США. Адже в підсумку все закінчилося розвалом величезної держави.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!