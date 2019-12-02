Який старший брат? Кравчук сказав про українське князівство і розлютив Росію

Перший президент України Леонід Кравчук заявив, що Україна стала князівством і державою за 300 років до того, як Росія почала ставати на ноги.

Слова пролунали в ефірі телеканалу 112. При цьому Кравчук назвав сумнівною роль РФ як "старшого брата" України.

"Росія говорить, що має коріння у Київській Русі, Візантії та що Росія – Третій Рим. Всі знають, що Росія почала формуватися і ставати на ноги тільки за Івана Грозного. Це триста років після того, як Україна була князівством і державою", – заявив Кравчук.

Російський сенатор Олексій Пушков зухвало відповів Кравчуку у Twitter.

"Це просто неправильно: Російська держава почала оформлюватися задовго до Івана Грозного. Та й до чого тут Україна? Такої країни ні за Грозного не було, ні після нього", – написав Пушков.

Кравчука потянуло на историю: "Киевскому княжеству было 300 лет, когда Россия начала формироваться при Иване Грозном". Это просто неверно: Русское гос-во начало оформляться задолго до Ивана Грозного. Да и при чем здесь Украина? Такой страны ни при Грозном не было, ни после него. – Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 1, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кравчук дав чинному главі держави Володимиру Зеленському важливу пораду перед самітом у "нормандському форматі" в Парижі (Франція), зокрема перед переговорами з російським лідером Володимиром Путіним.

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