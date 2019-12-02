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2 грудня • оновлено в 11:15
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Який старший брат? Кравчук сказав про українське князівство і розлютив Росію

29.1т
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Перший президент України Леонід Кравчук заявив, що Україна стала князівством і державою за 300 років до того, як Росія почала ставати на ноги.

Слова пролунали в ефірі телеканалу 112. При цьому Кравчук назвав сумнівною роль РФ як "старшого брата" України.

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"Росія говорить, що має коріння у Київській Русі, Візантії та що Росія – Третій Рим. Всі знають, що Росія почала формуватися і ставати на ноги тільки за Івана Грозного. Це триста років після того, як Україна була князівством і державою", – заявив Кравчук.

Російський сенатор Олексій Пушков зухвало відповів Кравчуку у Twitter.

"Це просто неправильно: Російська держава почала оформлюватися задовго до Івана Грозного. Та й до чого тут Україна? Такої країни ні за Грозного не було, ні після нього", – написав Пушков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кравчук дав чинному главі держави Володимиру Зеленському важливу пораду перед самітом у "нормандському форматі" в Парижі (Франція), зокрема перед переговорами з російським лідером Володимиром Путіним.

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Автор
Анатолій Запорожський
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Леонід Кравчук Олексій Пушков
Місце
Україна
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Махно Володимир
Махно Володимир
говорят пушков с путиным навернули лопату говна себе, после этого высказывания. потому как осознали свою ущербность!
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Сергей Чайкин
Сергей Чайкин
Чего удивляет в свидомитах, так это полное отсутствие знаний собственной истории даже на уровне пятого класса. Ладно, черт с ним, если бы они так не любили надувать щеки и нести пургу. Википедию открыть (ну просто чтоб идиотом не выглядеть) им даже в голову не приходит. Ну начнем с того, что киевского княжества отродясь не было. Курс истории для девятилетних: Киев оставался столицей Руси до смерти Владимира Мономаха, после чего в городе так и не сложилось собственной княжеской династии. Киев считался вотчиной всех рюриковичей - 9 враждующих княжеских родов. Развязка наступила в 1162 году, когда к городу подошло войско князя владимирского. Князь волынский решил обороняться. В итоге москали взяли впервые с момента основания Киева взяли его штурмом и основательно сожгли. После чего глава коалиции Андрей Боголюбский первый из 11 предыдущих хозяев не стал сажать свой зад в Киеве. Он описал там все, что осталось, и вывез во Владимир. Киевлянам, желающим переселиться в пределы его княжества, была объявлено десятилетнее освобождение от налогов. В итоге население Киева за 10 лет сократилось втрое. А вот население Москвы выросло в 8 раз. Уже тогда летописцы писали, что Боголюбский фактически перенес столицу. Только тогда предполагалось, что во Владимир.
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Так дело не в истории, а этноменталитете. Если они себе что-то в башку вбили, то это уже не выбить, как ни старайся и поможет только летальный исход. Россия и её представители просто неправильно с ними взаимодействуют - надо не пересудами с разговорами на всевозможные темы, а блокадой, голодомором, холодомором и безсветомором. )))))))))))))))))))))))))))
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Петров Игорь
Петров Игорь
...уверен,не каждый олень знает почему они зовутся русскими?.. ну то бишь прилагательными?.. ответ прост - это общее название рабов которые принадлежали Киевской Руси... ну типа чьи будете твари?.. да русские мы - и под это название все дикари, туземцы и вся чудь северо-восточней киева подходила.
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2 из 5 ответов | показать все
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Петров Игорь, Ещё при Союзе читал у одного историка о том ,как появился русский народ. Не, русские были и до этого, но, очень мало. Так вот, то ли отец Ивана Грозного, то ли он сам, назвали православие "Русской верой" А потом, все племена принимавшие и переходившие в православие, автоматически назывались и записывались в церковных книгах как русские .
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
Афанасьев Алексей, ты неуч скрепный, не более, да еще с Ымперским комплексом неполноценности, обтекай, рванина!
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