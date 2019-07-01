Які посади в Раді хоче отримати "Голос": у Вакарчука назвали пріоритети

Представники партії "Голос" Святослава Вакарчука готові зайняти ключові посади у Верховній Раді, що надають достатні повноваження для внесення кардинальних змін до законодавства і багато сфер життя населення.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповіла глава партії "Голос" Юлія Клименко, запевнивши, що у політсили є "чітко прописані політики, законопроекти" для того, щоб мати можливість поліпшити соціальні умови населення і внести зміни в ринок праці.

За її словами, партія готова брати на себе відповідальність у будь-якій сфері: соціальній, гуманітарній, економічній.

Святослав Вакарчук BBC.com

"У нас є фахівці в сфері освіти. Ми готові рухати освіту в світле майбутнє, будувати університети, будувати шкільну освіту. І це, я вважаю, ключ до нашого успіху", – зазначила Клименко.

При цьому глава партії запевнила, що команда буде пропонувати вносити свої зміни в певну сферу тільки при наявності у них професіоналів у певному напрямку.

Юлія Клименко "Українська правда"

"Ми будемо пропонувати покрити ті сфери, де у нас є фахівці. Ми не готові брати якесь міністерство тільки для того, щоб туди поставити свою людину", – сказала Клименко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вакарчук заявив, що не стане обмежуватися проходом до Верховної Ради і не виключив своєї діяльності у виконавчій владі.

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