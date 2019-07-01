ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт

/Політика

Які посади в Раді хоче отримати "Голос": у Вакарчука назвали пріоритети

1.1тЧитати матеріал російською

Представники партії "Голос" Святослава Вакарчука готові зайняти ключові посади у Верховній Раді, що надають достатні повноваження для внесення кардинальних змін до законодавства і багато сфер життя населення.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповіла глава партії "Голос" Юлія Клименко, запевнивши, що у політсили є "чітко прописані політики, законопроекти" для того, щоб мати можливість поліпшити соціальні умови населення і внести зміни в ринок праці.

За її словами, партія готова брати на себе відповідальність у будь-якій сфері: соціальній, гуманітарній, економічній.

Новини
ЦВК скасувала реєстрацію кандидатів від "Голосу": названі прізвища та причини

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

BBC.com

"У нас є фахівці в сфері освіти. Ми готові рухати освіту в світле майбутнє, будувати університети, будувати шкільну освіту. І це, я вважаю, ключ до нашого успіху", – зазначила Клименко.

При цьому глава партії запевнила, що команда буде пропонувати вносити свої зміни в певну сферу тільки при наявності у них професіоналів у певному напрямку.

Новини
"Вакарчук пропонував чітко 10-ку": Притула висловився про вступ в "Голос"
Юлія Клименко

Юлія Клименко

"Українська правда"

"Ми будемо пропонувати покрити ті сфери, де у нас є фахівці. Ми не готові брати якесь міністерство тільки для того, щоб туди поставити свою людину", – сказала Клименко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вакарчук заявив, що не стане обмежуватися проходом до Верховної Ради і не виключив своєї діяльності у виконавчій владі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
4
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel