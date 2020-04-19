Учасники скандалу з братом глави Офісу президента Денисом Єрмаком заявили, що посварилися з ним через те, що він не заплатив їм гроші, які брав за сприяння в призначенні на державні посади.

Про це самі учасники, Сергій Шумський та Дмитро Штанько, розповіли в інтерв'ю "Бабелю". За словами Штанько, перші конфлікти стали виникати в вересні 2019 року. "До мене почали звертатися люди, мовляв, гроші заплатили, а нічого не рухається", – пояснив він. Тоді Шумський запропонував Єрмаку створити громадську організацію і вести свою діяльність через неї.

"Відкриваємо в перших числах жовтня. Проводимо установчі збори. Голова – Денис Єрмак. Обрали. І тут він починає зникати з радарів, ігнорує дзвінки. Зустрічі раз на тиждень у кращому разі. Кажу: "Денисе, що відбувається?" Пояснює, що дуже зайнятий. Каже: "Треба почекати до лютого 2020 року. Ось Андрій (Єрмак), обійме топпосаду". (Був) ще жовтень-листопад (2019 року). Нехай люди чекають. Але дехто не захотів чекати. Почали обурюватися. Просили повернути гроші. І тоді він нам заявив: "Які гроші? Я у вас нічого не брав", – розповів Шумський.

Сергій Шумський та Дмитро Штанько

Пізніше, за словами Шумського, Єрмак порадив йому "відійти від Штанька". "Мовляв, ми нічого не брали, нехай Діма сам розбирається, нехай його порвуть", — пояснив він. При цьому, як стверджує Шумський, Єрмак перелічив людей, у яких взяв 15 "вірчих грамот" — внесків, по $15 тисяч кожний.

Тоді ж між Штаньком, Шумським та Єрмаком відбулася зустріч, на якій вони просили брата голови ОП повернути гроші. "Він (Денис) дуже не хотів (зустрічатися). А на зустрічі заявив: "Хто ви такі і чому ви на мене наїхали?" Кажу: "Денисе, гроші бралися?" Відповідає: "Я взагалі нічого не знаю. Розбирайтеся самі. У мене брат біля президента, вам усім жопа", — розповів Шумський.

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