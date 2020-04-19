"У мене брат біля президента. Всім ж*па!" Скандал довкола Дениса Єрмака отримав новий виток

Тимур Григоренко Політика 13:06, 19.04.2020 Оновлено: 13:48, 19.04.2020

Учасники скандалу з братом глави Офісу президента Денисом Єрмаком заявили, що посварилися з ним через те, що він не заплатив їм гроші, які брав за сприяння в призначенні на державні посади.

Про це самі учасники, Сергій Шумський та Дмитро Штанько, розповіли в інтерв'ю "Бабелю". За словами Штанько, перші конфлікти стали виникати в вересні 2019 року. "До мене почали звертатися люди, мовляв, гроші заплатили, а нічого не рухається", – пояснив він. Тоді Шумський запропонував Єрмаку створити громадську організацію і вести свою діяльність через неї.

"Відкриваємо в перших числах жовтня. Проводимо установчі збори. Голова – Денис Єрмак. Обрали. І тут він починає зникати з радарів, ігнорує дзвінки. Зустрічі раз на тиждень у кращому разі. Кажу: "Денисе, що відбувається?" Пояснює, що дуже зайнятий. Каже: "Треба почекати до лютого 2020 року. Ось Андрій (Єрмак), обійме топпосаду". (Був) ще жовтень-листопад (2019 року). Нехай люди чекають. Але дехто не захотів чекати. Почали обурюватися. Просили повернути гроші. І тоді він нам заявив: "Які гроші? Я у вас нічого не брав", – розповів Шумський.

Сергій Шумський та Дмитро Штанько

Пізніше, за словами Шумського, Єрмак порадив йому "відійти від Штанька". "Мовляв, ми нічого не брали, нехай Діма сам розбирається, нехай його порвуть", — пояснив він. При цьому, як стверджує Шумський, Єрмак перелічив людей, у яких взяв 15 "вірчих грамот" — внесків, по $15 тисяч кожний.

Тоді ж між Штаньком, Шумським та Єрмаком відбулася зустріч, на якій вони просили брата голови ОП повернути гроші. "Він (Денис) дуже не хотів (зустрічатися). А на зустрічі заявив: "Хто ви такі і чому ви на мене наїхали?" Кажу: "Денисе, гроші бралися?" Відповідає: "Я взагалі нічого не знаю. Розбирайтеся самі. У мене брат біля президента, вам усім жопа", — розповів Шумський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • також в інтернеті з'явився запис, на якому фігуранти "плівок Єрмака" обговорюють отримання нагородної зброї.

  • Раніше в мережі оприлюднили розмову кандидата на посаду голови Держгеокадастру Олександра Луцького та одного з фігурантів скандальних "плівок Єрмака".

  • У ній вони обговорюють нібито курування нинішнім головою ОПУ Андрієм Єрмаком питання про створення земельної схеми для свого брата Дениса.

  • Крім того, доступною стала ще одна частина розмови про призначення за хабарі і те, як проходить відбір кандидатів.

  • Нагадаємо, також фігуранти скандальних "плівок" Дмитро Штанько і Сергій Шумський розповіли, що люди, які проходили співбесіди у брата голови ОПУ Дениса Єрмака, за призначення на певні посади загалом заплатили близько $100 тисяч.

  • Більше того, перші $10 тис. із зібраних 100 тис. навіть нібито встигли передати безпосередньо нинішньому голові ОПУ Андрію Єрмаку. Йшлося про "проплату" Луцького.

  • Скандал із "плівками Єрмака" спалахнув після того, як нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос, якого нещодавно звільнили з посади радника президента, опублікував серію відео, які нібито свідчать про причетність до корупції Дениса Єрмака.

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