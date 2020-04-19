"У мене брат біля президента. Всім ж*па!" Скандал навколо Дениса Єрмака отримав новий виток

Учасники скандалу з братом глави Офісу президента Денисом Єрмаком заявили, що посварилися з ним через те, що він не заплатив їм гроші, які брав за сприяння в призначенні на державні посади.

Про це самі учасники, Сергій Шумський та Дмитро Штанько, розповіли в інтерв'ю "Бабелю". За словами Штанько, перші конфлікти стали виникати в вересні 2019 року. "До мене почали звертатися люди, мовляв, гроші заплатили, а нічого не рухається", – пояснив він. Тоді Шумський запропонував Єрмаку створити громадську організацію і вести свою діяльність через неї.

"Відкриваємо в перших числах жовтня. Проводимо установчі збори. Голова – Денис Єрмак. Обрали. І тут він починає зникати з радарів, ігнорує дзвінки. Зустрічі раз на тиждень у кращому разі. Кажу: "Денисе, що відбувається?" Пояснює, що дуже зайнятий. Каже: "Треба почекати до лютого 2020 року. Ось Андрій (Єрмак), обійме топпосаду". (Був) ще жовтень-листопад (2019 року). Нехай люди чекають. Але дехто не захотів чекати. Почали обурюватися. Просили повернути гроші. І тоді він нам заявив: "Які гроші? Я у вас нічого не брав", – розповів Шумський.

Сергій Шумський та Дмитро Штанько

Пізніше, за словами Шумського, Єрмак порадив йому "відійти від Штанька". "Мовляв, ми нічого не брали, нехай Діма сам розбирається, нехай його порвуть", — пояснив він. При цьому, як стверджує Шумський, Єрмак перелічив людей, у яких взяв 15 "вірчих грамот" — внесків, по $15 тисяч кожний.

Тоді ж між Штаньком, Шумським та Єрмаком відбулася зустріч, на якій вони просили брата голови ОП повернути гроші. "Він (Денис) дуже не хотів (зустрічатися). А на зустрічі заявив: "Хто ви такі і чому ви на мене наїхали?" Кажу: "Денисе, гроші бралися?" Відповідає: "Я взагалі нічого не знаю. Розбирайтеся самі. У мене брат біля президента, вам усім жопа", — розповів Шумський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

також в інтернеті з'явився запис, на якому фігуранти "плівок Єрмака" обговорюють отримання нагородної зброї.

Раніше в мережі оприлюднили розмову кандидата на посаду голови Держгеокадастру Олександра Луцького та одного з фігурантів скандальних "плівок Єрмака".

У ній вони обговорюють нібито курування нинішнім головою ОПУ Андрієм Єрмаком питання про створення земельної схеми для свого брата Дениса.

Крім того, доступною стала ще одна частина розмови про призначення за хабарі і те, як проходить відбір кандидатів.

Нагадаємо, також фігуранти скандальних "плівок" Дмитро Штанько і Сергій Шумський розповіли, що люди, які проходили співбесіди у брата голови ОПУ Дениса Єрмака, за призначення на певні посади загалом заплатили близько $100 тисяч.

Більше того, перші $10 тис. із зібраних 100 тис. навіть нібито встигли передати безпосередньо нинішньому голові ОПУ Андрію Єрмаку. Йшлося про "проплату" Луцького.

Скандал із "плівками Єрмака" спалахнув після того, як нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос, якого нещодавно звільнили з посади радника президента, опублікував серію відео, які нібито свідчать про причетність до корупції Дениса Єрмака.

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