Які бюлетені на виборах не зарахують: приклади з фото

На бюлетенях для голосування на місцевих виборах-2020 зверху написані підказки, як правильно їх заповнювати.

Міністерство юстиції в Facebook роз'яснило, які бюлетені не будуть зараховані (щоб подивитися інфографіку, доскрольте до кінця сторінки).

Так, виборчий бюлетень вважатиметься недійсним, якщо в ньому проставлено позначки навпроти кількох партій або не проставлено жодної позначки біля повної назви партії.

Водночас, якщо запис у квадраті з трафаретом зроблено в графі партії, яку виборець не підтримав, вважається, що він підтримує весь список кандидатів у депутати від партії, яку він позначив, без надання підтримки окремому кандидату.

Якщо виборець не зробив позначку у квадраті навпроти назви партії, а зробив записи у двох і більше квадратах із трафаретом, вважається, що він підтримав увесь список кандидатів від цієї партії без надання підтримки окремому кандидату.

Якщо у квадраті з трафаретом – неіснуючий номер, то голос вважається відданим на підтримку всього списку позначеної партії.

Якщо виборець у квадраті з трафаретом поставив позначку "+" чи іншу, а не цифру, і навпаки, то такий голос вважається відданим на підтримку всього списку позначеної партії.

Facebook Міністерства юстиції України

Facebook Міністерства юстиції України

Facebook Міністерства юстиції України

Facebook Міністерства юстиції України

Facebook Міністерства юстиції України

Як повідомляв OBOZREVATEL, якщо ви випадково зіпсували бюлетень під час голосування, ви зможете обміняти його на новий.